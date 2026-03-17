    • 17 de marzo de 2026 - 10:23

    El fútbol sanjuanino de luto: falleció un joven jugador

    El jugador, que vistió las camisetas de Sporting y Huarpes durante esta temporada, dejó un profundo vacío en la comunidad deportiva. La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó sus condolencias.

    Dolor por la muerte en el fútbol sanjuanino.

    Dolor por la muerte en el fútbol sanjuanino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ámbito deportivo de San Juan amaneció con una noticia desgarradora que ha conmovido a clubes, hinchas y compañeros de equipo. Se confirmó el fallecimiento de Bautista Rodríguez, conocido afectuosamente como "Peke", un joven futbolista que supo destacar por su entrega y pasión dentro de los campos de juego de la provincia.

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    Rodríguez tuvo un paso activo durante el presente año en instituciones locales, desempeñándose como jugador en Sporting y Huarpes. Su partida generó una inmediata ola de mensajes de dolor y apoyo para sus allegados en las redes sociales, donde se lo recuerda no solo por su talento con la pelota, sino por su calidez humana.

    El mensaje de la Liga Sanjuanina

    Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol emitieron un comunicado oficial para despedir al joven y brindar apoyo a su círculo íntimo en este difícil trance.

    "Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento. El fútbol local está de luto por la pérdida de un joven que defendió nuestras camisetas con pasión. Que brille para él la luz que no tiene fin", expresaron desde la entidad madre del fútbol local.

    La pérdida del "Peke" representa un golpe sensible para el fútbol regional, que hoy se une en un silencio respetuoso para honrar la memoria de quien fuera una promesa y un apasionado del deporte más popular del país.

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