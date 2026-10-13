El Gigante desafía al Monumental: Rosario Central quiere llevar el Mundial 2030 a Arroyito

Rosario Central se metió de lleno en la carrera por el Mundial 2030 y planteó competencia al Monumental. El club presentó oficialmente al Gigante de Arroyito como candidato para albergar el partido que Argentina disputará como local durante la celebración del centenario de la Copa del Mundo y acompañó la propuesta con un impactante video en sus redes sociales.

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“ En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… Rosario de cara al mundo ”, expresó Central en la publicación con la que presentó el proyecto y etiquetó a organismos como FIFA, además de autoridades provinciales y municipales.

La movida aparece mientras el Monumental de River es señalado como el principal candidato para recibir el encuentro de la Selección en territorio argentino. Sin embargo, la sede todavía no fue oficialmente confirmada por FIFA y Central busca instalar a Rosario como una alternativa.

La propuesta no se limita a postular el estadio actual. Central mostró cómo proyecta transformar el Gigante de Arroyito para cumplir con las exigencias internacionales.

Capacidad para 42.000 espectadores sentados bajo configuración FIFA.

bajo configuración FIFA. Nuevos accesos peatonales y vehiculares.

Un acceso fluvial desde el río Paraná .

. Nuevas zonas de estacionamiento.

Espacios VIP y sectores de Hospitality.

Áreas de servicios y amenidades.

Escaleras mecánicas y ascensores de cristal.

Renovaciones de fachada e interiores.

El objetivo es alcanzar al menos las 40.000 localidades sentadas requeridas para un estadio mundialista de esta categoría. Las tribunas populares deberán poder transformarse en sectores con butacas y también tendrán que contemplarse espacios específicos de hospitalidad y VIP.

El antecedente que Central utiliza como carta fuerte

Rosario tiene además un argumento histórico: el Gigante de Arroyito ya fue sede de un Mundial.

Durante Argentina 1978 recibió seis partidos, incluidos los tres encuentros de la Selección en la segunda fase: el triunfo 2-0 frente a Polonia, el empate sin goles contra Brasil y el recordado 6-0 ante Perú que clasificó al equipo dirigido por César Luis Menotti a la final.

El video presentado por Central recupera precisamente ese pasado y suma referencias a figuras estrechamente vinculadas con Rosario y el fútbol argentino como Lionel Messi, Ángel Di María, Diego Maradona, César Luis Menotti y Mario Kempes.

“En el 2030 queremos volver a hacerlo. En nuestra casa estamos listos”, sostiene el mensaje con el que la institución cerró su candidatura.

El Monumental parte con ventaja y prepara una transformación histórica

El gran competidor del Gigante es el Monumental, la casa habitual de la Selección Argentina y el estadio que hasta ahora aparece mejor posicionado para recibir el encuentro mundialista.

River, además, lleva adelante una nueva ampliación que pretende elevar la capacidad desde los actuales 85.018 espectadores hasta aproximadamente 101.000, mediante la construcción de una nueva tribuna 360 grados y el techado completo del estadio. Las obras están proyectadas para finalizar antes de 2030.

FIFA ya realizó en 2024 una visita de inspección en Argentina de cara al Mundial 2030, aunque hasta el momento no anunció oficialmente cuál será el estadio elegido para el encuentro que se disputará en el país.

Por eso, la presentación de Central abre una competencia que hasta ahora parecía tener al Monumental prácticamente sin rivales.

Qué partido tendrá Argentina en el Mundial 2030

El Mundial tendrá un formato excepcional para celebrar sus 100 años. España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un encuentro cada uno como parte de la conmemoración del centenario.

La FIFA establece que los tres partidos sudamericanos se jugarán antes de los encuentros inaugurales oficiales que tendrán lugar posteriormente en España, Marruecos y Portugal. Uruguay protagonizará además la ceremonia central del centenario en Montevideo, donde nació la Copa del Mundo en 1930.

Argentina tendrá así un partido mundialista en suelo nacional, previsto para el 8 o 9 de junio de 2030. Lo que resta definir es dónde se jugará.

Hasta ahora, el Monumental aparecía como el escenario natural. Desde este martes, el Gigante de Arroyito también levantó la mano y Rosario quiere volver a ser mundialista 52 años después de aquella histórica Copa de 1978.