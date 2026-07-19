El impactante premio económico que embolsará el campeón del Mundial 2026 entre Argentina y España

La selección argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 bajo el marco imponente del estadio MetLife de Nueva York. Además de la gloria deportiva, con la Albiceleste en busca de su cuarta estrella y la Roja de su segundo título, habrá un condimento especial con el premio económico más importante en la historia de las Copas del Mundo: el campeón embolsará un total de 50 millones de dólares.

De acuerdo con la información oficial que brindó la FIFA en la antesala del inicio oficial de la primera edición del Mundial con 48 selecciones, la nueva estructura financiera llevó la bolsa total del torneo 871 millones de dólares , de los cuales cerca de 655 millones corresponden a premios deportivos y el resto a logística y fondos de preparación. Esa cifra, de acuerdo con la Casa Madre del fútbol, supera en un 50% la repartida en la edición anterior y acompaña el salto de un campeonato que pasó a tener 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La diferencia entre ganar la final y terminar segundo es de 17 millones de dólares , ya que el campeón se quedará con 50 millones de dólares. El subcampeón, por su parte, cobrará 33 millones de dólares . Con este panorama, el monto para el ganador será ocho millones mayor que el que recibió Argentina tras consagrarse en Qatar 2022 , cuando el premio fue de 42 millones de dólares .

La progresión de los últimos campeones muestra el aumento del negocio del torneo: España cobró 30 millones de dólares en Sudáfrica 2010, Alemania recibió 35 millones de dólares en Brasil 2014 y Francia obtuvo 38 millones de dólares en Rusia 2018 . Según la FIFA, el incremento responde a la ampliación del campeonato, al aumento de los ingresos comerciales y al nuevo esquema competitivo, que incorporó una ronda adicional de eliminación directa.

Cada una de las 48 selecciones clasificadas contó además con un fondo de preparación que garantiza un piso de ingresos incluso antes de considerar el rendimiento deportivo. Ese ingreso mínimo asegurado por participar fue de 10,5 millones de dólares por federación .

Las selecciones ubicadas entre los puestos 33 y 48, es decir las que no superaron la fase de grupos, recibieron 9 millones de dólares. Con el aporte para la preparación, el ingreso total asegurado para esos equipos llegó a 10,5 millones de dólares. Los equipos que cayeron en los 16avos y terminaron entre los puestos 17 y 32 cobraron 11 millones de dólares.

Los equipos que perdieron los octavos de final, del noveno al 16° lugar, percibieron 15 millones de dólares, dos millones más que en Qatar 2022 para esa misma instancia. En los cuartos de final, los seleccionados ubicados entre el quinto y el octavo puesto obtuvieron 19 millones de dólares. Un equipo que llegue hasta esa ronda acumulará al menos 20,5 millones de dólares si se suma el fondo previo de preparación.

Desde las semifinales, el salto en la escala de premios es más pronunciado. El cuarto lugar se llevó 27 millones de dólares, el tercero 29 millones de dólares, el subcampeón 33 millones de dólares y el campeón 50 millones de dólares.

Con este panorama, la rivalidad futbolística entre Argentina y España tendrá un condimente extra del premio económico más grande de la historia de los mundiales.