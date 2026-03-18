El Ironman 70.3 San Juan 2026 superó los 1.000 inscriptos

A casi 10 días para la competencia, actualmente más de 1.000 atletas de todo el mundo se inscribieron para Ironman 70.3 – San Juan 2026. La prestigiosa competencia internacional de triatlón se disputará el próximo domingo 29 de marzo. Una prueba que crece edición tras edición en suelo sanjuanino.

Lanús goleó a Newell's y se asienta en zona de clasificación de la Zona A

Hasta la fecha de esta publicación, la plataforma web de Ironman registró inscripciones provenientes de los siguientes países: Andorra, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Puerto Rico, España, Suiza, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela además de Argentina.

Los atletas interesados en participar aún están a tiempo de registrarse en el siguiente enlace Ironman 70.3 – San Juan 2026 (ironman.com/races/im703-san-juan/register). Se prevé que la carrera alcanzará los 1.200 participantes en total.

En gran medida, la alta convocatoria de atletas se debe a cuatro razones: por los encantadores paisajes de la provincia, la hospitalidad del público sanjuanino, los estándares de calidad en organización, y porque San Juan fue una de las mejores cinco sedes del mundo en 2025, debido al 95% de satisfacción de los atletas. La entrante será la quinta edición del Ironman 70.3 en la provincia.

DETALLES DEL IRONMAN 70,3

Esta carrera de triatlón comprenderá tres disciplinas: el inicio de aguas abiertas en Dique Punta Negra; ciclismo en ruta por Zonda, Ullum, Rivadavia hasta Teatro del Bicentenario; y cierre con carrera a pie por Capital y final en Plaza Bicentenario.

El circuito completo de Ironman 70.3 – San Juan 2026 está confirmado e incluirá 1,9 KM de nado en aguas abiertas, 90 KM de ciclismo y 21.1 KM de carrera. La información está disponible en el siguiente enlace (sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-03-12/66564-informacion-con-circuitos-y-distancias-de-ironman-70-3-san-juan-2026).

La competencia es organizada por World Triathlon Company, cuenta con un respaldo y trabajo interministerial de Gobierno de San Juan y patrocinio de empresas privadas como Andesmar, Veladero, Baggio, Parador Punta Negra, Multiled, entre otros.