    • 19 de julio de 2026 - 18:20

    El momento de la lesión de Lisandro Martínez que lo obligó a salir en la final del Mundial

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lisandro Martínez debió abandonar la final entre Argentina y España a los 44 minutos del primer tiempo debido a una lesión muscular en su pierna derecha. Esta situación física obligó a Lionel Scaloni a realizar la variante de emergencia por el defensor y en su lugar ingresó Nicolás Otamendi.

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    El jugador del Manchester United, pieza clave en la zaga central junto al Cuti Romero, sintió una molestia en la zona posterior del muslo derecho y se arrojó al suelo para ser atendido luego de un disparo cruzado de Marc Cucurella que se fue levemente desviado. El jugador de 28 años fue atendido por Dibu Martínez en un primer momento y el arquero pidió el cambio con gestos al banco de suplentes. El árbitro esloveno Slavko Vincic autorizó la variante.

    A los 41 minutos, Licha había recibido la amonestación por una falta desde atrás contra Mikel Oyarzabal. En dicha acción, el entrerriano se estiró para frenar al delantero español y ese movimiento habría provocado el dolor en su pierna. Martínez había estado presente como titular en todos los partidos de la selección argentina a excepción del encuentro frente a Jordania, por la última fecha del Grupo J. Además, el marcador central convirtió un gol ante Cabo Verde y le dio una asistencia a Lionel Messi en ese mismo partidos de dieciseisavos de final.

    Al momento de su salida del campo de juego se lo pudo ver con gestos de bronca por su prematura salida del partido en el que Argentina debió controlar a una España que tuvo la posesión de la pelota y contó con las mejores chances para abrir el marcador.

    En el inicio del complemento, Scaloni metió una segunda variante: Leandro Paredes en lugar de Nicolás González y a los 57 minutos fue el turno del ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.

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