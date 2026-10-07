El ProKart Cuyano llega a San Juan con una nueva fecha en Pocito

El campeonato ProKart Cuyano tendrá una nueva jornada en San Juan el próximo domingo 11 de octubre, con una fecha que reunirá a pilotos de distintas categorías en el circuito La Pista Kart, ubicado sobre Ruta 40, entre calles 9 y 10, en el departamento Pocito.
La actividad comenzará desde las 13:00, con carreras correspondientes a las categorías 110cc, Promocional, Súper 4T, Rotax Junior y Rotax Senior, que protagonizarán una jornada de competencia y velocidad.
Las entradas tendrán un valor general de $5.000, sin costo adicional por estacionamiento. Además, las carreras podrán seguirse en vivo a través de YouTube.
La competencia se desarrollará en el Circuito N.º 1, en sentido antihorario, y contará con el acompañamiento del Gobierno de San Juan