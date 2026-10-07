    • 7 de octubre de 2026 - 10:50

    El ProKart Cuyano llega a San Juan con una nueva fecha en Pocito

    Participarán más de 40 pilotos de San Juan, Mendoza y La Rioja. Un campeonato que crece.

    Nueva fecha. En Pocito será momento de una jornada más del Prokart Cuyano.

    Nueva fecha. En Pocito será momento de una jornada más del Prokart Cuyano.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El campeonato ProKart Cuyano tendrá una nueva jornada en San Juan el próximo domingo 11 de octubre, con una fecha que reunirá a pilotos de distintas categorías en el circuito La Pista Kart, ubicado sobre Ruta 40, entre calles 9 y 10, en el departamento Pocito.

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    La actividad comenzará desde las 13:00, con carreras correspondientes a las categorías 110cc, Promocional, Súper 4T, Rotax Junior y Rotax Senior, que protagonizarán una jornada de competencia y velocidad.

    Las entradas tendrán un valor general de $5.000, sin costo adicional por estacionamiento. Además, las carreras podrán seguirse en vivo a través de YouTube.

    La competencia se desarrollará en el Circuito N.º 1, en sentido antihorario, y contará con el acompañamiento del Gobierno de San Juan

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