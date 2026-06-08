El reglamento del Mundial 2026 permite cambios de último momento y genera expectativa en la Selección argentina

Una disposición de la FIFA habilita modificaciones en la lista definitiva hasta un día antes del debut. La lesión de Leonardo Balerdi y las dudas físicas de algunos jugadores alimentaron las especulaciones en el equipo de Lionel Scaloni.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una particularidad del reglamento de la FIFA abrió la puerta a posibles modificaciones en la lista de la Selección argentina y despertó todo tipo de especulaciones en torno a los convocados de Lionel Scaloni.

La situación tomó relevancia luego de la baja confirmada de Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo cuando faltaban apenas diez días para el debut albiceleste frente a Argelia.

El punto clave está en que el reglamento de la FIFA permite realizar reemplazos por lesiones o problemas médicos hasta el día previo al primer partido de cada selección. En el caso de Argentina, el plazo se extiende hasta el 15 de junio, un día antes del estreno mundialista.

Esta posibilidad mantiene en alerta a varios futbolistas que integran la lista de espera y también a aquellos jugadores que llegan con molestias físicas. Entre los nombres que siguen siendo evaluados por el cuerpo técnico aparecen Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes se recuperan de lesiones musculares y trabajan de manera diferenciada para llegar en condiciones al arranque del torneo.

Ante ese escenario, futbolistas como Agustín Giay y Nicolás Capaldo continúan entrenándose junto al plantel en Estados Unidos y aparecen como alternativas en caso de que Scaloni deba realizar nuevas modificaciones. También surgieron los nombres de Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta como posibles reemplazantes para cubrir el lugar vacante dejado por Balerdi.