El TC2000 en "El Zonda" ya se palpita en San Juan con la venta de entradas: van desde los $20 mil

El TC2000 prepara la continuidad de su campeonato tras la apertura de temporada en el callejero de Buenos Aires y será el autódromo El Zonda-Eduardo Copello el escenario de la segunda fecha . La actividad se desarrollará el fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril y este jueves se lanzó la venta de entradas.

Otra vez sin ciclismo en San Juan: suspendieron la carrera del fin de semana por falta de policías

Fierreros felices: a la confirmación del TC2000 en "El Zonda", se suma el Turismo Carretera en "El Villicum"

La organización ya puso a la venta las entradas para las que pueden adquirirse al igual que estacionamiento en el sitio web passline.com o haciendo click AQUÍ

Estacionamiento para boxes

Autos - $40.000.

Motos - $ 10.000.

Estacionamiento en el cerro (generales)

Autos - $ 20.000.

Motos - $ 5000.

Una cita con el mítico "El Zonda"

La continuidad del 47º Campeonato de TC2000 será el 11 y 12 de abril en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello. Los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia vuelven al mítico e imponente trazado sanjuanino junto al 32º Campeonato de Top Race, al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a un nuevo capítulo de la Fiat Competizione.

Para el TC2000 será la 2º fecha del año que marcará el regreso al Zonda luego de la última visita que fue el 12 de octubre de 2025 con la victoria de Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport. Segundo fue Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing y tercero Leonel Pernía con la Honda ZR-V del Honda YPF Racing. Está será la visita N°34 del TC2000 a “El Zonda” Eduardo Copello donde Juan María Traverso es el máximo ganador con 6 triunfos.

Con 1 fecha cumplida, el 47º Campeonato de TC2000 tiene como líder a Emiliano Stang (Toyota Corolla) con 26, segundo está Franco Riva (Chevrolet Cruze) con 25 y tercero Valentín Yankelevich (Toyota Corolla) con 18.