    • 19 de marzo de 2026 - 14:37

    Fierreros felices: a la confirmación del TC2000 en "El Zonda", se suma el Turismo Carretera en "El Villicum"

    La ACTC confirmó a San Juan como una de las sedes para la fase regular. Los fierreros ya celebraban la llegada del TC2000 al mítico Eduardo Copello en abril.

    El autódromo San Juan Villicum recibirá una fecha del TC en agosto. Los fierreros felices.

    El autódromo San Juan Villicum recibirá una fecha del TC en agosto. Los fierreros felices.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los fanáticos fierreros de San Juan están felices. El domingo pasado el TC2000 confirmó que la segunda fecha tendrá lugar del 10 al 12 de abril en el mítico autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Pero no solo eso, este jueves la ACTC confirmó que el Circuito San Juan Villicum recibirá una fecha del Turismo Carretera en el mes de agosto.

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    Así lo dieron a conocer este jueves al mediodía. Al calendario de la Etapa Regular del Turismo Carretera le faltaba definir los escenarios de las últimas 3 fechas de esta fase. La ACTC ya confirmó a Posadas, San Juan y Paraná como las sedes para esos eventos, mientras trabaja para cerrar los acuerdos de las últimas 5 carreras correspondientes a la Copa de Oro.

    El Villicum sede después de casi un año

    De esta manera, el trazado albardonero recibirá la 9ª fecha el 1 y 2 de agosto, compartiendo escenario con el Turismo Nacional. La última vez de la categoría en El Villicum había sido precisamente en el mes de agosto del año pasado.

    La próxima fecha del TC será en Centenario, el 28 y 29 de marzo. En la plaza neuquina, que será la 3ª cita de la temporada, la “máxima” compartirá escenario con el Turismo Carretera 2000. Por su parte, Concepción del Uruguay se estableció como la 4ª plaza del itinerario. La continuidad del certamen será en Termas de Río Hondo, donde la categoría volverá a presentarse junto con el Turismo Carretera 2000. En tanto, el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, que regresó al calendario en 2025, ocupa el 6° casillero. Paraná será el cierre de la Etapa Regular.

    Rafaela es otra de las sedes confirmadas para esta primera parte; el emblemático óvalo vuelve al cronograma el fin de semana del 20 y 21 de junio, luego de su ausencia el año pasado. Después vendrán la 8va fecha en Posadas, el 11 y 12 de julio, lo mencionado en San Juan el 1 y 2 de agosto, compartiendo escenario con el TN y la 10ª fecha en Paraná, el 22 y 23 de agosto.

    Calendario 2026 de TC

    1. 15 de febrero El Calafate
    2. 8 de marzo Viedma
    3. 29 de marzo Neuquén
    4. 19 de abril Concepción
    5. 10 de mayo Termas
    6. 31 de mayo Córdoba
    7. 21 de junio Rafaela
    8. 12 de julio Posadas
    9. 2 de agosto San Juan
    10. 23 de agosto Paraná
    11. 13 de septiembre –
    12. 4 de octubre –
    13. 25 de octubre –
    14. 15 de noviembre –
    15. 6 de diciembre –

    El TC2000 vuelve al Zonda: San Juan, sede de la segunda fecha

    El domingo último San Juan fue confirmado como sede de la segunda fecha del campeonato de TC2000. La misma se disputará en el histórico Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, uno de los escenarios más desafiantes y tradicionales del país.

    El anuncio fue realizado por las autoridades de la categoría durante la previa de la gran final en el Circuito Callejero de Buenos Aires, donde se oficializó el regreso de la provincia al calendario. De esta manera, el trazado sanjuanino repetirá su por segundo año consecutivo dentro de la competencia. Además, existe una mínima posibilidad que el campeonato regrese antes que termine el año, pero en esta ocasión para disputar una fecha nocturna en el trazado zondino.

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