    • 14 de marzo de 2026 - 13:28

    ¿El TC2000 se correrá de noche en el autódromo El Zonda? Una alta autoridad de la categoría reflotó esa chance

    El TC2000 analiza sumar nuevamente al calendario el mítico trazado sanjuanino. Se disputarían dos fechas, incluso con una carrera nocturna.

    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

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    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

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    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

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    Franco Vivian se impuso en el Shakedown del TC2000 en el Autódromo El Zonda
    Franco Vivian se impuso en el Shakedown del TC2000 en el Autódromo El Zonda

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    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

    El autódromo El Zonda podría recibir dos fechas del TC2000.

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    Por Vanessa Chaparro

    El TC2000 puso en marcha su temporada 2026 este fin de semana. Sin embargo, mientras se desarrolla el campeonato, los directivos de la categoría ya trabajan en la conformación del calendario para el resto del año y uno de los escenarios que podría volver a recibir a la categoría es San Juan. Precisamente el mítico autódromo "El Zonda".

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    La chance fue reflotada por el presidente de la categoría Gabriel Furlán. Fue él quien abrió esa oportunidad y traer el TC2000 al histórico Autódromo El Zonda–Eduardo Copello, circuito que regresó al calendario el año pasado y que nuevamente aparece como una de las sedes en análisis.

    La principal novedad es que, en caso de concretarse el acuerdo, el trazado sanjuanino podría albergar dos fechas del campeonato y no se descarta que una de ellas se dispute en horario nocturno, algo inédito para el escenario cuyano.

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    Una multitud colmó el autódromo El Zonda a fines del 2025.

    Una multitud colmó el autódromo El Zonda a fines del 2025.

    Qué dijo el presidente del TC2000 sobre San Juan

    El presidente de la categoría, Gabriel Furlán, se refirió a esta posibilidad en diálogo con Campeones. Según explicó, la idea surgió el año pasado tras la gran convocatoria de público. “Es algo que surgió el año pasado, entusiasmados por la gente que estuvo presente. ‘El Zonda’ es un circuito fácil de iluminar, porque tiene paredes que permiten colocar columnas de iluminación”, comentó Furlán.

    Además, señaló que desde el Gobierno provincial la propuesta fue bien recibida y que ya comenzaron a analizar la viabilidad del proyecto. “Hay una chance para fin de año, hay que ver qué posibilidades hay. Están las ganas de San Juan y están las ganas nuestras, pero se está empezando a trabajar. Es probable que sean dos fechas en San Juan”, concluyó.

    De concretarse, el regreso del TC2000 al Zonda volvería a poner a la provincia en el centro del automovilismo nacional y podría sumar el atractivo adicional de una carrera nocturna en uno de los circuitos más desafiantes del país.

    La reapertura del autódromo El Zonda

    El fin de semana largo del 10,11 y 12 de octubre, San Juan volvió a rugir el autódromo El Zonda “Eduardo Copello“. La mítica pista reabrió sus puertas después de seis años sin actividad para recibir al TC 2000 y el Zonal Cuyano.

    Se trató de la 38° visita del TC2000 a este circuito. La anterior referencia data del 15 de septiembre de 2019, con triunfo de Matías Milla a bordo de un Renault Fluence.

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