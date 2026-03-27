    • 27 de marzo de 2026 - 11:46

    El voleibolista sanjuanino Matías Sánchez fue reconocido como el mejor armador de la liga en Francia

    Fue por la fase regular del torneo donde su equipo terminó segundo y jugará los playoffs.

    Matías Sánchez. el armador sanjuanino de la Selección argentina.

    Matías Sánchez. el armador sanjuanino de la Selección argentina.

    Foto:

    El armador de la selección Argentina de Voléy, señalado como el sucesor de Luciano De Cecco, el sanjuanino Matías Sánchez fue reconocido en Francia como el mejor en su puesto tras el cierre de la fase regular donde su equipo Montpellier Volley UC terminó en segundo lugar y se metió en los playoffs de una de las ligas más fuertes de este deporte.

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    Matías Sánchez de 30 años y con apenas 1,73 metros de altura, se ganó su lugar en el equipo como titular indiscutido y las estadísticas acabaron dándole la mención especial de ser el armador en el equipo ideal de la liga de Francia que culminó la fase regular con 26 partidos de los que el Montpellier ganó 24 y buscará el título.

    El poderoso equipo francés que va a jugar el primer cruce de playoffs de cuartos de final contra Narbonne que terminó séptimo también tuvo una mención especial para el punta receptor argentino Tomás López que fue uno de los más votados por los hinchas. En el equipo francés también juega otro conocido de la selección el formoseño Ezequiel Palacios.

    Vale apuntar, que el armador argentino será uno de los convocados por Horacio Dileo, entrenador de la selección mayor, para arrancar la preparación a fines de mayo de lo que será la temporada de la VNL que se inicia entre el 10 y 14 de junio en Brasilia, dos semanas más tarde se trasladarán a Gliwice, en Polonia, y el cierre será del 15 al 19 de julio en Kansai, Japón.

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