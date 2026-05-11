El Zonal Cuyano tuvo acción en el mítico escenario del Zonda

En el autódromo de Zonda se disputó la tercera fecha del campeonato Zonal Cuyano con buen marco de público en la Quebrada.

Espectáculo. El Zonal Cuyano volvió a San Juan y se presentó en El Zonda en un fin de semana apasionante.

El autódromo El Zonda - Eduardo Copello fue escenario de la tercera fecha del Campeonato Zonal Cuyano , que se desarrolló entre sábado y domingo. Una jornada especial en un escenario especial que demostró la vigencia del automovilismo regional, con muy buen parque de autos y gran nivel de pilotos.

Para los sanjuaninos, el autódromo es sinónimo de domingo de cerro, lo que conlleva esa tradición de no sólo ver las carreras sino de instalarse con el asado, el mate y la radio junto a la familia y amigos. Una vez más, el Zonda convocó al público tuerca en este espacio de convivencia que trasciende el deporte y se convierte en un evento cultural.

La jornada dominical se presentó con temperatura muy baja en las primeras horas de la mañana que, con el paso de las horas, fue levantando gracias al cielo limpio y el sol que acompañaron la presencia de la categoría que volvió luego de su paso en octubre pasado en la reinauguración del ocho zondino.

Con presencia de un buen número de pilotos locales, los resultados finales permitieron que varios de ellos se fueran con una sonrisa y otros que ya están pensando en la revancha para la próxima carrera.