El Zonda: todos los horarios del cronograma del fin de semana a todo motor en San Juan

Es semana de carreras en San Juan y será con la presencia de cuatro categorías nacionales encabezadas por el TC2000 que llega al autódromo El Zonda – Eduardo Copello , escenario de la segunda fecha de la categoría que llegará acompañada del Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione .
Cronograma del fin de semana
Viernes 10 de abril
16:30 – 15 minutos de práctica libre de Fiat Competizione
16:55 – 15 minutos de práctica libre de Top Race
17:20 – 15 minutos de tanda libre de Fórmula Nacional
17:45 – 15 minutos de práctica libre de TC2000
Sábado 11 de abril
9:00 – 10 minutos Shakedown - Top Race
9:20 – 10 minutos Shakedown TC2000
9:35 – 20 minutos Práctica Libre 1 – Fiat Competizione
10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo A)
10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo B)
10:55 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo A)
11:20 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo B)
11:45 – 25 minutos Práctica libre 1 – Fórmula Nacional
12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo A)
12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo B)
13:05 – 20 minutos Práctica libre 2 – Fiat Competizione
13:35 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo A)
14:00 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo B)
14:25 – 25 minutos Práctica libre 2 – Fórmula Nacional
15:10 – 12 minutos Clasificación – Fiat Competizione
15:27 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo A)
15:40 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo B)
15:53 – 12 minutos Clasificación – Fórmula Nacional
16:15 – 30 minutos Clasificación – Una vuelta lanzada
17:10 – Carrera 1 de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta
Domingo 12 de abril
9:10 – 10 minutos de Warm up – Top Race
9:35 – 10 minutos de Warm up – TC2000
10:10 – Carrera final de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta
10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta
11:45 – Final Top Race – 30 minutos + 1 vuelta
13:05 – Final TC2000 – 35 minutos + 1 vuelta
Será la segunda fecha de la temporada para TC2000, Top Race y Fiat Competizione y la primera del año para la Fórmula Nacional.
Los tickets pueden adquirirse en forma presencial en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención de lunes a sábado de 8 a 23 horas.
Para comprar entradas online, ingrese en https://www.passline.com/eventos/fecha-2-san-juan-491273