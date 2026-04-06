    • 6 de abril de 2026 - 13:19

    El Zonda: todos los horarios del cronograma del fin de semana a todo motor en San Juan

    TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione correrán desde el viernes 10 al domingo 12 de abril en el mítico autódromo El Zonda.

    Impecable. El Zonda volvió a la vida con el TC 2000 el año pasado y ahora lo tendrá de vuelta en un fin de semana sensacional en San Juan.

    Impecable. El Zonda volvió a la vida con el TC 2000 el año pasado y ahora lo tendrá de vuelta en un fin de semana sensacional en San Juan.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Es semana de carreras en San Juan y será con la presencia de cuatro categorías nacionales encabezadas por el TC2000 que llega al autódromo El Zonda – Eduardo Copello , escenario de la segunda fecha de la categoría que llegará acompañada del Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione .

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    Cronograma del fin de semana

    Viernes 10 de abril

    16:30 – 15 minutos de práctica libre de Fiat Competizione

    16:55 – 15 minutos de práctica libre de Top Race

    17:20 – 15 minutos de tanda libre de Fórmula Nacional

    17:45 – 15 minutos de práctica libre de TC2000

    Sábado 11 de abril

    9:00 – 10 minutos Shakedown - Top Race

    9:20 – 10 minutos Shakedown TC2000

    9:35 – 20 minutos Práctica Libre 1 – Fiat Competizione

    10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo A)

    10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo B)

    10:55 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo A)

    11:20 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo B)

    11:45 – 25 minutos Práctica libre 1 – Fórmula Nacional

    12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo A)

    12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo B)

    13:05 – 20 minutos Práctica libre 2 – Fiat Competizione

    13:35 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo A)

    14:00 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo B)

    14:25 – 25 minutos Práctica libre 2 – Fórmula Nacional

    15:10 – 12 minutos Clasificación – Fiat Competizione

    15:27 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo A)

    15:40 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo B)

    15:53 – 12 minutos Clasificación – Fórmula Nacional

    16:15 – 30 minutos Clasificación – Una vuelta lanzada

    17:10 – Carrera 1 de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta

    Domingo 12 de abril

    9:10 – 10 minutos de Warm up – Top Race

    9:35 – 10 minutos de Warm up – TC2000

    10:10 – Carrera final de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta

    10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta

    11:45 – Final Top Race – 30 minutos + 1 vuelta

    13:05 – Final TC2000 – 35 minutos + 1 vuelta

    Será la segunda fecha de la temporada para TC2000, Top Race y Fiat Competizione y la primera del año para la Fórmula Nacional.

    Los tickets pueden adquirirse en forma presencial en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención de lunes a sábado de 8 a 23 horas.

    Para comprar entradas online, ingrese en https://www.passline.com/eventos/fecha-2-san-juan-491273

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