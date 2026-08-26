    • 26 de agosto de 2026 - 15:07

    En medio del viento Zonda, San Martín completa el partido adeudado ante Nueva Chicago: gana 1 a 0

    Desde las 15, el Verdinegro completa los 45 minutos restantes del partido que gana con gol de Sebastián Jaurena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín juega este miércoles desde las 15 ante Nueva Chicago para completar los 45 que restan de aquel partido por la fecha 17 por una supuesta agresión al arquero Masuero.

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    Quedó probado que no hubo agresión alguna con esa bomba de estruendo y se decidió que se termine en cancha el cotejo que San Martín ganaba 1-0 con un tanto de Sebastián Jaurena. Este miércoles, desde las 15, se jugarán dos tiempos.

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