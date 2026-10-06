En Niquivil, el MTB de San Juan disfrutó de un escenario ideal

Se disputó la segunda edición de la prueba que recorrió el distrito jachallero. Emilio Caseres ganó en Varones y Mónica Saso en Damas.

Damas. Mónica Saso fue la mejor entre las mujeres en el Desafío Niquivil.

Nació para quedarse. El Desafío Niquivil ya tiene su lugar en el calendario del MTB rural de San Juan y en su segunda edición dejó en claro que por escenario y organización, está proyectándose hacia el futuro como una de las citas infaltables del ciclismo de montaña.

Emilio Caseres, con un tiempo total de 1 hora, 10 minutos, 42 segundos fue el mejor de la Clasificación General y el primero en los Varones, mientras que Mónica Saso quedó en la posición 14 de la General pero primera entre las Damas con un tiempo total de 1 hora, 14 minutos, 17 segundos.

La segunda edición de la Niquivil fue organizada por el grupo MTB NIQUIVIL, y tuvo como epicentro el Predio El Tránsito. El Desafío Niquivil comenzó a las 8 con la concentración e inscripción. La primera hora de largada de la manga fue desde las 10.30 con una vuelta al circuito es de 25 km para algunas categorías y luego, las otras divisiones con dos vueltas, con participación de más de 20 categorías.

El éxito final quedó reflejado en el dato que la totalidad de los inscriptos terminaron el Desafío Niquivil, dejando ya latente la tercera edición en la primavera del 2027.

CLASIFICACION GENERAL 1º Emilio Caseres, PROMO VARONES A, 1:01:42