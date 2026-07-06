    • 6 de julio de 2026 - 21:02

    En un partido intenso, Bélgica vence a Estados Unidos por 3 a 1 y por ahora es el rival de España en Cuartos

    El seleccionado norteamericano de Mauricio Pochettino se enfrenta a los Diablos Rojos en Seattle por un lugar en los cuartos de final. Juegan desde las 21.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin desde Seattle. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca aprovechar su condición de anfitrión para dar un paso más en la Copa del Mundo, mientras que los europeos intentarán hacer valer la experiencia de una generación acostumbrada a competir en las instancias decisivas.

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    Los estadounidenses llegan a este compromiso después de eliminar con autoridad a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, aunque afrontan el encuentro con la sensible ausencia del delantero Folarin Balogun, quien cumple un partido de suspensión.

    Del otro lado, Bélgica viene de superar un exigente desafío frente a Senegal, al que derrotó en tiempos extra tras una remontada que evidenció tanto su capacidad ofensiva como algunas fragilidades defensivas.

    Además del boleto a los cuartos de final, este partido revive un antecedente que permanece en la memoria de ambas selecciones. En Brasil 2014 fue Bélgica la que dejó en el camino a Estados Unidos en los octavos de final, por lo que el conjunto norteamericano tiene una oportunidad de revancha doce años después.

    Seguí el minuto a minuto de Estados Unidos vs Bélgica

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