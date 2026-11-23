Comenzó el segundo tiempo y Desamparados empata 0-0 ante Pacífico de General Alvear en la primera final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputa en El Serpentario, donde el conjunto sanjuanino busca conseguir una ventaja antes de afrontar la revancha en Mendoza.

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Los primeros 45 minutos terminaron sin goles en un duelo disputado, con ambos equipos intentando encontrar espacios pero sin poder modificar el marcador. Pacífico logró generar algunas de las aproximaciones más peligrosas, mientras Desamparados buscó sostener la intensidad y hacerse fuerte como local.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero llega a esta instancia después de eliminar con autoridad a Defensores de Belgrano de Justo Daract, al que superó por un global de 7-1 . Además, viene de consagrarse campeón del fútbol sanjuanino después de 35 años.

Del otro lado, Pacífico alcanzó esta definición luego de dejar en el camino a Argentino de Mendoza en una serie cargada de goles, que terminó 7-5 en el resultado global .

Pacífico formó con: Maximiliano Díaz; Matías Gómez, Mateo Viñolo, Lucas Galván y Leonardo Gómez; Valentín Rovatto, Enzo Tejada, Jonathan Pérez y Maximiliano Herrera; Mauricio Dalseco y Ramiro Riarte.

El encuentro comenzó a las 20.30 y la revancha está prevista para el domingo 29 de noviembre en el estadio Héctor Moncada de General Alvear. El ganador de la serie se consagrará campeón de la Región Cuyo y avanzará a la definición por uno de los ascensos al Federal A.

Una serie que ya tiene historia

Desamparados y Pacífico vuelven a cruzarse después de la recordada eliminatoria de la edición 2024-2025. En aquella oportunidad, el conjunto mendocino ganó 2-0 la ida, pero el Víbora consiguió igualar la serie en San Juan y terminó avanzando por 6-5 en los penales.

Ahora vuelven a encontrarse en una instancia decisiva, con el título regional y la continuidad en la pelea por el ascenso como premio. Con el complemento ya en marcha y el 0-0 todavía intacto, la serie continúa completamente abierta.

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