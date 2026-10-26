EN VIVO, San Martín ya juega ante Nueva Chicago y empata 0-0 en Mataderos

San Martín ya enfrenta a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos , por la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional. En los primeros minutos, el partido se mantiene 0-0 , con el Verdinegro obligado a buscar los tres puntos para continuar con posibilidades de clasificarse al Reducido por el segundo ascenso.

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El conjunto sanjuanino llegó a esta jornada con 47 puntos y fuera de los puestos de clasificación . Los resultados de sus competidores directos redujeron todavía más su margen de error, por lo que necesita ganar y además seguir con atención lo que ocurra con los equipos que aparecen por encima en la tabla. Después de este compromiso solamente le quedará enfrentar a Gimnasia de Jujuy en el cierre de la fase regular.

Alejandro Schiapparelli debió modificar la defensa debido a la ausencia de Julián Marchio , suspendido por tres fechas después de su expulsión frente a Temperley. Manuel Cocca ingresó en su lugar, mientras Sebastián Díaz Robles continúa como arquero del equipo sanjuanino.

El Verdinegro viene de igualar 1-1 frente a Temperley y necesita mejorar ese resultado para llegar a la última fecha con posibilidades concretas de meterse entre los ocho primeros de la Zona B. En sus cuatro presentaciones anteriores había registrado una victoria, un empate y dos derrotas.

Un partido a puertas cerradas en Mataderos

El encuentro se disputa sin público por la sanción aplicada a Nueva Chicago después de los incidentes ocurridos en su anterior presentación ante Gimnasia de Jujuy. La semana del Torito también estuvo atravesada por amenazas contra integrantes del plantel, en un contexto deportivo complicado para el conjunto de Mataderos.

Nueva Chicago también necesita puntos porque llega comprometido en la pelea por mantener la categoría. El Torito viene de caer 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy, mientras San Martín busca aprovechar esta visita para sostener sus aspiraciones de clasificación.

El encuentro es dirigido por Pablo Giménez, acompañado por Mario Bardina y Federico García. Con el partido ya en marcha, Nueva Chicago y San Martín empatan 0-0 en Mataderos.