"Es el día más triste de mi carrera", la emotiva despedida de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina ante su gente con un discurso cargado de emoción, recuerdos y agradecimiento. Después de la victoria por 3-0 frente a Benín, el capitán tomó el micrófono en el estadio Monumental y compartió sus sentimientos con los más de 80 mil hinchas que fueron a acompañarlo en una noche histórica.

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“Es difícil decir, hay tantas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo”, fueron las primeras palabras del rosarino, que no pudo ocultar lo que significó cerrar su etapa con la camiseta argentina. “No queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande. Estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar”, expresó.

El capitán reconoció que dejar de vestir la camiseta nacional será difícil de asimilar. “No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar ”, sostuvo ante la ovación del público.

Durante su discurso, el 10 también hizo referencia al último Mundial y a lo cerca que estuvo el equipo de volver a conquistar el título. En ese repaso, destacó el esfuerzo que hizo el plantel y las dificultades que atravesaron durante la competencia.

“Siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir, tuvimos cerca de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo”, señaló.

Messi también recordó el desgaste físico y emocional que sufrió el equipo durante el torneo. “El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel emocional y de piernas. La realidad es que llegamos con lo justo”, explicó.

Aunque reconoció que el objetivo no pudo cumplirse, el capitán defendió el compromiso de sus compañeros y les dedicó unas palabras de agradecimiento. “Lamentablemente no pudimos ser campeones, pero no tengan dudas de que todos mis compañeros dejaron todo siempre por esta camiseta”, afirmó.

Y agregó: “Agradecerles a mis compañeros por todo este tiempo que compartimos, que cumplieron mi sueño de ser campeones de todo lo que jugamos”.

“Hoy me toca vivir el día más triste”

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Messi recordó lo que vivió en el Monumental después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022. El estadio fue escenario de una celebración inolvidable para los campeones y, ahora, del adiós del máximo referente del equipo.

“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, el partido que jugamos después de ser campeones del mundo. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono”, contó. “En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, el partido que jugamos después de ser campeones del mundo. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono”, contó.

Después de agradecer a los hinchas, puso en palabras el dolor que le genera esta despedida. “Hoy me toca vivir el día más triste, el día que me voy de la Selección, pero voy a estar de su lado bancando a los chicos que vengan”, aseguró.

De esta manera, Messi dejó en claro que, aunque ya no estará dentro de la cancha con la camiseta argentina, seguirá acompañando al equipo y a las nuevas generaciones que tendrán la responsabilidad de continuar el camino de la Albiceleste.

El mensaje de Messi para el futuro de la Selección

Antes de terminar, el capitán pidió que los hinchas mantengan su apoyo al equipo, especialmente cuando lleguen los momentos difíciles. También destacó la importancia de la unión para alcanzar nuevos objetivos.

“Van a venir momentos duros, no es normal lo que se hizo, nosotros tenemos que acompañar más que nunca”, expresó.

En ese sentido, recordó que los grandes logros requieren compromiso colectivo y lanzó una advertencia sobre quienes, según sus palabras, buscan perjudicar al seleccionado. “Para conseguir objetivos grandes hay que conseguir objetivos, hay gente que quiere hacerle mal a la Selección y no hay que darle el gusto”, sostuvo.

El cierre tuvo una mezcla de humor, agradecimiento y emoción. Messi reconoció que le costaba abandonar el campo de juego y prolongó sus palabras frente a un estadio que no dejaba de ovacionarlo.

“Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha, soy un agradecido a Dios de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero”, concluyó. “Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha, soy un agradecido a Dios de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero”, concluyó.

Así, después de más de 20 años defendiendo la camiseta nacional, el capitán se despidió ante su gente con un mensaje que recorrió su historia, desde los momentos más difíciles hasta la conquista de sus mayores sueños. Y dejó una última certeza: ya no estará dentro de la cancha, pero seguirá del lado de la Selección argentina.