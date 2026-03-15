Escalada, el deporte que conjuga destreza, físico y coraje para desafiar la gravedad

De lunes a viernes en horas de la tarde las paredes ubicadas en el Club Andino Mercedario , en Capital, se llenan de vida. Allí, desde hace 80 años se practica escalada deportiva , un deporte extremo que busca desafiar la gravedad en todo momento. Desde los 4 años en adelante, cualquier persona puede acercarse e interiorizarse más sobre este deporte que combina fuerza, concentración y entrenamiento.

La escalada deportiva consiste en subir o recorrer paredes tanto artificiales como naturales. Se caracteriza por su verticalidad como por encontrar superficies que obligan a un ascenso o desplazamiento utilizando la fuerza física propia de cada persona. Es una actividad que deriva del montañismo y cuenta con diferentes niveles de dificultad, pudiendo realizar la práctica de manera individual como con un equipo que brinde seguridad.

Santiago Christensen lleva más de una década vinculado en la actividad. Inició tomando cursos y luego conformó el cuerpo de profesores y es miembro de la comisión directiva del club. Él se convirtió en el guía de DIARIO DE CUYO para comprender las particularidades, secretos, tips y todo lo necesario para lograr ascender sin dificultad.

Lo primero a considerar es la disponibilidad del cuerpo y tener en cuenta que se trata de un deporte de alto impacto. Ropa cómoda que permita movilidad es fundamental, ya la que la actividad requiere poner a disposición cada articulación por lo que, si la persona tiene problemas en las rodillas o con tendones, se evalúa previamente el caso antes de iniciar la escalada, ya que la intención es no lastimar el cuerpo, sino entrenarlo.

Para escalar se utiliza un calzado especial que ayuda a un mejor “agarre” del pie en cada toma de la palestra. El mismo tiene un valor promedio en el mercado que ronda los $150.000, pero para iniciar la práctica en el club no hace falta tener las zapatillas, ya que ellos cuentan con varios pares para prestar, más que nada a aquellos que se están iniciando y probando la disciplina.

Sin importar la superficie, al realizar este deporte es importante tener una noción consciente sobre el centro del cuerpo, que está ubicado entre el pubis y las costillas. Contener la fuerza en ese sitio permitirá un mayor control y equilibrio para que el cuerpo no se despegue de la pared.

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Hay varias paredes que se pueden probar. Algunas rondan los 3 metros de altura aproximadamente y permiten ejecutar desplazamientos tanto verticales como horizontales, donde entran en juego la fuerza del cuerpo en su totalidad como la concentración y la agilidad para resolver un movimiento sin caerse en el intento. Sin embargo, la caída no suena tan mal como parece, ya que el espacio está acondicionado con colchonetas lo bastante amplias y resistentes para contener el impacto y no lastimarse.

Quienes están incursionando en el deporte cuentan todo el tiempo con el acompañamiento de los profesores e instructores que asesoran, guían y brindan asistencia ante cualquier duda o eventualidad.

Dentro del club hay una palestra de 12 metros de altura que se utiliza para el ascenso en vertical. El nivel de dificultad no es elevado, siendo el vértigo quizás el único inconveniente que se puede llegar a presentar, ya que se utiliza un equipo de seguridad para cubrir cualquier eventualidad. La persona que va a escalar utiliza un arnés que, por medio de un mosquetón, se ajusta a una cuerda especial que ofrece gran resistencia. Ésta es tomada del otro extremo por quien ocupará el rol de seguridad, que puede ser un escalador experimentado o algún profesor del club. Gracias a la asistencia que se brinda desde el suelo, la escalada en vertical se vuelve algo más liviana, y si hay un momento de estrés, inseguridad, cansancio o simplemente se llegó hasta la cima, el descenso se realiza en forma conjunta ya que toda la tensión está en la cuerda para evitar inconvenientes.

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Realizar la práctica por primera vez no representa un gran nivel de dificultad. Como pauta principal la confianza en uno mismo ayudará a no dejarse vencer por la cabeza, más que nada en aquellos momentos en donde se siente no tener demasiada fuerza en los brazos o cuando se registran temblores en las piernas producto de alguna fuerza particular o la inseguridad. Mantener las uñas cortas es crucial para un mejor agarre de las tomas, ya que algunas suelen ser cómodas, mientras que otras destacan por sus tamaños pequeños y formas irregulares.

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En caso de presentar un sudor excesivo en las manos al escalar, se puede utilizar magnesio, un polvo que absorbe la humedad, mejorando la adherencia de la piel sobre la roca.

La disciplina deportiva se puede entrenar en San Juan desde los 4 años en adelante, con distintas opciones que llevan a elevar la dificultad, logrando luego llevar la practica a la naturaleza, en superficies rocosas.

El dato para aprender y practicar escalada

El Club Andino Mercedario se encuentra en Pasaje Urquiza, que se encuentra sobre la calle con el mismo nombre, entre Rivadavia y Laprida, en Capital. Está abierto todo el año, de 16 a 21 durante el invierno y de 17 a 22 horas en el verano.

En lo que es la parte deportiva, se encuentra la escuelita de escalda que se divide en dos grupos por edades, de 4 a 6 años y de 6 a 12 años que funciona los martes y jueves de 18 a 19 horas. Además, está la escuela de adolescentes y adultos, desde los 13 años en adelante, también los martes y jueves de 19:15 a 20:45 horas. El costo mensual de ambas propuestas es de $30.000 y la inscripción $10.000

También están los grupos de entrenamientos para quienes saben escalar y se preparan para subir el nivel de dificultad. Para acceder se debe ser socio del club.

En el club también se dedican a la parte formativa, que busca que los socios puedan salir a la montaña de forma autónoma y en las mejores condiciones. Dentro de las propuestas hay “Taller Técnico de Escalada” (miércoles y viernes), montañismo inicial y de rescate. Los cursos están abiertos a cualquier persona mayor de 14 años y se debe ser socio.

Para ser socios del Club Andino Mercedario (@clubandinomercedario) tanto la inscripción como la cuota social tienen un valor de $7.000; además se puede acceder al muro libre, para entrenamientos particulares.