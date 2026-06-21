España goleó 4-0 a Arabia Saudí y avanzó con autoridad tras una gran actuación de Oyarzabal

España ratificó su candidatura en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí en un partido que dominó de principio a fin. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró eficacia ofensiva y control del juego para sumar tres puntos importantes en el estadio de Atlanta.

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Desde el arranque, la Roja salió decidida a imponer condiciones. A los 10 minutos abrió el marcador gracias a una aparición de Lamine Yamal, quien aprovechó una de las primeras aproximaciones claras para poner el 1-0.

Con la ventaja a favor, España no bajó la intensidad y encontró rápidamente más espacios. Mikel Oyarzabal se convirtió en la gran figura de la primera mitad al marcar dos veces en apenas tres minutos. Primero anotó a los 20 y luego volvió a aparecer a los 23 para estirar la diferencia y dejar el encuentro prácticamente encaminado antes de la media hora.

Arabia Saudí intentó reaccionar con algunos avances aislados, pero nunca logró comprometer seriamente a Unai Simón. Incluso, Oyarzabal estuvo cerca de completar su triplete antes del descanso con un potente remate que se estrelló en el travesaño.

En el complemento, España mantuvo el control y amplió la ventaja a los 48 minutos. Una llegada de Marc Cucurella terminó con un rebote en un defensor saudí que descolocó al arquero Al Owais y se convirtió en el 4-0.

Con el marcador resuelto, el conjunto español administró energías y continuó generando ocasiones. Ferran Torres desperdició un mano a mano a los 64 minutos, aunque más tarde logró convertir en tiempo agregado. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el tanto por posición adelantada.

El encuentro también tuvo interrupciones por pausas de hidratación debido a las altas temperaturas y algunas incidencias, como un choque de cabezas entre dos futbolistas saudíes y una tarjeta amarilla para Kanno tras un codazo sobre Rodri.

Finalmente, España cerró una actuación sólida y convincente para imponerse por 4-0, con una destacada producción colectiva y el protagonismo ofensivo de Oyarzabal y Lamine Yamal, dos de los nombres más determinantes de la jornada.