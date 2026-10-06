España goleó 7-1 a Argentina y la obliga a jugarse el pase ante Chile

Las españolas mostraron un poder de gol demoledor y le propinaron a la Selección una derrota tan dura como sorpresiva. El equipo de Giuliani, con mayoría de sanjuaninas, define el jueves.

Caída. Argentina no pudo con el poderoso España y se juega la clasificacion con Chile.

La selección argentina senior femenina de hockey sobre patines sufrió este martes en Asunción un golpe que nadie tenía en los planes. España la goleó 7-1 en el Pabellón Arenita, por la tercera fecha del Mundial que se disputa en el marco de los World Skate Games, y le quitó el invicto con una diferencia tan abultada como inesperada para un cruce entre dos potencias del hockey femenino.

El dato que explica la noche es la contundencia española. Las europeas repartieron sus siete goles entre cuatro jugadoras, con dobletes de María Sanjurjo, Aina Florenza y la capitana Marta González Piquero, más un tanto de Victòria Porta, y no perdonaron en ninguna de las tres bochas detenidas que tuvieron a favor; dos penales y un tiro libre directo, todos adentro. Con este resultado España suma 18 goles en tres presentaciones y lidera con puntaje ideal.

El partido tuvo un primer tiempo más parejo de lo que marca el resultado final. Sanjurjo abrió la cuenta a los 8 minutos y Florenza estiró la ventaja a los 20, para un 2-0 que dejaba a Argentina todavía en carrera. El quiebre llegó en el complemento. González Piquero convirtió un penal a los 4 minutos para el 3-0, Julieta Fernández descontó de tiro libre directo a los 7 y la ilusión duró apenas cuarenta segundos, lo que tardó Sanjurjo en poner el 4-1.

Desde ahí todo fue cuesta arriba. Florenza marcó el quinto, Adriana Soto no pudo convertir un penal que podía acercar a Argentina y en los tres minutos finales España cerró la goleada con un libre directo de González Piquero, tras la décima falta argentina, y un penal de Porta. Las albicelestes, que llegaban con dos triunfos, once goles a favor y apenas uno en contra, debieron afrontar además dos inferioridades numéricas por las tarjetas azules a Soto y a Ana Lucía Maldonado.

La derrota golpea de lleno a San Juan, que aporta la base del plantel. La arquera Paula Zeballos y la capitana Luciana Agudo fueron titulares, y también sumaron minutos o integraron el banco Gimena Gómez, Florencia Felamini, Ana Lucía Maldonado y María Guzzo. A ellas les tocó sostener al equipo en los momentos de mayor dominio español, ante un rival que castigó cada error.