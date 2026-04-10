Fabián Flaqué regresa al Zonda con banca total: "La familia es la que más empuja"

El regreso de Fabián Flaqué al Zonda en el Top Race no es uno más: llega con historia, emoción y un fuerte respaldo detrás. El piloto sanjuanino destacó que hoy corre desde otro lugar, con el foco en disfrutar, pero con una certeza clara: “la familia es la que más empuja” en esta nueva etapa.

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El regreso a "El Zonda-Eduardo Copello”, en un espectáculo que convoca también al TC 2000, tiene un valor especial para Flaqué, que no dudó en remarcarlo: “Tiene una mística única, es el mejor circuito pero también el más difícil, no te permite errores” .

En cuanto a su enfoque para el fin de semana, fue claro: “Voy paso a paso, vuelta a vuelta, tratando de adaptarme al auto y buscar el límite” , en un contexto distinto al de su etapa más activa. También reconoció: “Hoy no es lo mismo que cuando corría todos los fines de semana, hay que ir encontrando el ritmo” .

A bordo de un Fiat Cronos del equipo Octanos Competición , el piloto buscará ser competitivo sin perder de vista el disfrute: “Si se puede estar adelante, mejor, pero lo principal es hacerlo de la mejor manera” .

El año pasado ya compitió en el '8 sanjuanino' en el TC 2000 y participó como invitado en el Top Race. Aunque esté en actividad permanente, el piloto de 56 años aseguró que llega en buena forma: “Físicamente entreno de manera permanente” , destacó.

El campeón del TR Series en 2015 explicó que el karting es clave en su preparación: “Sigo practicando karting, que es muy exigente físicamente, así que por ese lado estoy bastante bien”, afirmó, remarcando que mantiene ritmo y adaptación a la conducción.

Esa continuidad le permite afrontar el desafío con mayor confianza: “Eso ayuda mucho para no perder el timing y estar preparado cuando te subís al auto”, deslizó sobre su estado actual.

La familia, el motor fuera de la pista

El sostén familiar es hoy uno de los pilares de su regreso. “Las nenas y mi señora son las que más empujan, todas me dicen que me suba”, contó, dejando en claro que la decisión de volver también fue compartida. De hecho, su esposa, Marita Archilla, fue quien sugirió que use el #20 en el auto, debido a que no podrá utilizar el #17 que lo acompañó en su última etapa profesional.

Sobre sus hijas, Constanza, de 14 años, y Delfina, de 13, explicó: “La más chica está corriendo en karting, le encanta, pero la llevamos tranquilos, que aprenda y lo disfrute”, y agregó: “No quiero apurarla, la idea es que vaya paso a paso”.

En ese equilibrio entre familia y automovilismo, Flaqué encuentra un nuevo sentido a su carrera: “Lo vivimos todos juntos, eso lo hace más especial”.

Un regreso esperado en San Juan

El retorno del Top Race al Zonda después de siete años genera gran expectativa, y Flaqué será el único piloto sanjuanino en pista. Sobre ese rol, expresó: “Está buenísimo que haya un piloto local porque la gente acompaña mucho”.

Aunque le quita dramatismo a la responsabilidad, entiende el vínculo con el público: “Siempre es lindo correr acá y sentir el apoyo de la gente”.

La actividad comenzará con prácticas y clasificaciones, mientras que la final se disputará el domingo 12 de abril, en un escenario que promete tribunas llenas y una conexión especial entre el piloto y San Juan.