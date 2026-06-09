Finales de la NBA: San Antonio Spurs ganó el tercer partido y achicó la diferencia con New York Knicks

San Antonio Spurs superó este lunes por la noche a New York Knicks en el tercer partido de las Finales de la NBA por 115 a 111 y sueña con dar vuelta la serie y conseguir su sexto campeonato. El equipo liderado por Victor Wembanyama recortó diferencia en el marcador global (2-1), luego de perder los dos primeros encuentros como locales en Texas.

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En el primer cuarto del partido, Wembanyama demostró que el equipo de San Antonio no se iba a dejar intimidar y le dio un empujón a Brunson , que dejó a la estrella local en el suelo . Más adelante, Brunson volvió a ser objetivo de la agresividad de los texanos al recibir una colisión de Castle.

Spurs llegó a tener una ventaja de 12 puntos en el segundo cuarto. La inevitable reacción de los locales llegó después de varias decisiones arbitrales que reactivaron a las gradas. Más adelante, un triple de Brunson puso por primera vez por delante a Nueva York a cuatro minutos del descanso, cuando la distancia estaba en siete puntos (64-57).

Sin embargo, Wembanyama mantuvo firme a San Antonio y, cuando tuvieron una sequía de tres minutos sin anotaciones, Castle clavó un triple lejano que los dejó mantuvo a siete puntos (111-108) a tres minutos del final. En el último tramo, los intentos de Brunson y OG Anunoby chocaron con otras acciones decisivas de Castle y De’Aaron Fox.

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Gracias a este resultado, San Antonio logró ponerle fin a la racha de 13 victorias consecutivas que mantenía el equipo neoyorquino en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3-0, situación que ningún equipo pudo remontar en la historia.

Cómo macrha la serie de San Antonio Spurs vs Nnicks

El primero de los encuentros de la serie fue para el equipo de Nueva York por 105 puntos contra 95. En tanto, el segundo terminó nuevamente a favor de Knicks, pero por apenas por un tanto de diferencia, en un marcador final que quedó en 105-104.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero el trabajo aún no está ni mucho menos terminado”, afirmó Wembanyama, que se sobrepuso a los errores fatídicos que cometió en el segundo partido.

El evento de este lunes, además, fue una instancia especial para la franquicia de Nueva York debido a que es la primera vez desde 1999 que Knicks disputa unas Finales de la NBA. Los neoyorquinos buscan conquistar su primer campeonato desde 1973.

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Por otra parte, el evento marcó un hito también en la política estadounidense por la presencia de Donald Trump, ya que fue el día en el que por primera vez un presidente de Estados Unidos en funciones acudió a un partido de las Finales de la NBA.

También se hicieron presentes en el Madison Square Garden celebridades que siguen incondicionalmente a los Knicks, como los actores Ben Stiller y Timotheé Chalamet, se sumaron leyendas deportivas de Nueva York como Derek Jeter y rostros icónicos como el del comediante Larry David.