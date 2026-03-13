    • 13 de marzo de 2026 - 10:32

    Fórmula 1: Briatore confirmó que Mercedes negocia por acciones de Alpine

    El italiano confirmó que Alpine podría transferir a Mercedes el 24% de sus acciones, en una operación millonaria.

    Flavio Briatore confirmó que Alpine negocia con Mercedes la aquisición de acciones.&nbsp;

    Flavio Briatore confirmó que Alpine negocia con Mercedes la aquisición de acciones. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La noticia, que ya era un rumor en el paddock, fue admitida por el italiano en conferencia de prensa. “Sé que es la negociación de Mercedes –no con Toto Wolf, con Mercedes– y veremos”, lanzó dejando en claro que la operación involucra directamente a la marca alemana y no solo a su director.

    La participación que busca Mercedes pertenece actualmente a Otro Capital, un grupo de inversión que incluye a las estrellas de cine Ryan Reynolds y Rob McElhenney, junto al golfista Rory McIlroy. Este fondo había pagado 233 millones de dólares por esas acciones en 2023, pero el valor de Alpine se disparó y actualmente el equipo está tasado en 3.000 millones de dólares.

    “Cada día es una situación nueva. En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato”, explicó, y hasta mencionó al exjefe de Red Bull, Christian Horner, como uno de los interesados.

    Consultado sobre si él mismo pensaba sumarse a la puja, Briatore fue tajante: “No, no, no. Solo estoy mirando qué está pasando y observando lo que está pasando. No tenemos comunicación con Otro en este momento. Así que si alguien compra la participación, estaremos muy felices”.

    Cambios clave en Alpine

    El equipo Alpine ya había dado un golpe de timón para la temporada 2026: dejó de fabricar sus propios motores y pasó a usar unidades de potencia Mercedes, una condición que Briatore impuso para volver al equipo.

    Sobre la posibilidad de que Mercedes influya en las decisiones de Alpine o en su voto en la Comisión de F1, Briatore fue contundente: “Creo que sí. Red Bull ya ha sido un pionero en los últimos 10 o 15 años teniendo dos equipos en F1. Y como les digo, Mercedes está buscando comprar el 24% de Otro. Normalmente en una empresa, el 75% decide y el 25% es el pasajero. Esa es la realidad”.

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