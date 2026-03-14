Franco Colapinto lamentó su increíble eliminación en la clasificación del Gran Premio de China: "Mucha bronca"

Tras finalizar 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de China, Franco Colapinto afrontó la clasificación de cara a la atracción principal en el Circuito Internacional de Shanghái. El argentino completó una buena actuación en la qualy y largará 12° tras quedar eliminado por 0.005 segundos. Briatore, líder de Alpine, lo felicitó cuando se bajó del monoplaza.

En tanto que su compañero, Pierre Gasly, logró meterse en la Q3 y partirá en la séptima plaza.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto habló en la rueda de prensa y se lamentó por la mínima diferencia que lo marginó de la última tanda de clasificación que vio a Andrea Kimi Antonelli alcanzar la pole. “Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Pero cuando te falta tan poco por pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana da mucha bronca”, destacó en diálogo con ESPN.

El argentino analizó su trabajo en la clasificación: “Fue una qualy buena, hice buenas vueltas. La última vuelta fue buena. Bloqueé en una curva lenta. Perdí un poco de tiempo. Después, saliendo de la última curva, tuve clipping y me quedé sin energía y perdí media décima más. Entonces, cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica es muy fácil de encontrarla. Eso da más bronca todavía. Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Obviamente, optimista. Pero cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”.

Colapinto registró en esa Q2 un tiempo de 1:33.357 que fue apenas más lento que el de Isack Hadjar (1:33.352), quien avanzó a Q3 como el 10° más veloz de la tanda. Entre ellos, además, se ubicó Nico Hülkenberg con su Audi (1:33.354).

Más allá del fastidio tras quedar afuera por una ínfima diferencia, el argentino hizo hincapié en las diferencias entre ambos monoplazas de Alpine y las dificultades técnicas que tiene su A526. “Sabemos las cosas de la suspensión de atrás y los puntos de aerodinámica que me faltan. Voy pateando un poquito más, deslizando. Mejoramos la parte delantera de ayer a hoy en la aerodinámica. Lo de atrás hay que cambiar la caja y no da tiempo. Hay que laburar este fin de semana para estar ahí cerquita y sacar más información para Japón, que vamos a estar de vuelta más competitivos en relación a las partes del auto”, remarcó el argentino.

Cuando fue consultado sobre la distancia de rendimiento que tuvo con Gasly el viernes, Colapinto fue tajante: “Es la realidad. Ayer tenía mucha diferencia. Problemas que fueron encontrando. Cuando haces dos autos de cero es muy difícil replicarlos exactamente".

"Tuvimos un par de temas que tuvieron un upgrade en Melbourne que yo no tenía y después acá, funciona tres veces mejor de lo que pensaban. Entonces es mucha carga de atrás la que no tenía ayer. Y sumado a una pérdida muy grande del ala de adelante, que habían hecho una mejora en mi alerón no había entrado”, argumentó.

A pesar de dichas dificultades, el joven de 22 años se mostró optimista de cara al resto del GP de China: “Hay muchos temas por seguir entendiendo. Lo importante es que se entendió el porqué ayer estuve tan lejos y perdido. Era lo que me preocupaba mucho. Pero el haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Sabemos que hay más por venir entre auto y auto. Es parte del proceso de los autos nuevos. Confío mucho en el equipo. Me están ayudando a entender las cosas que tienen pocas explicaciones por momentos. Eso lo aprecio mucho. Estamos trabajando bien entre todos. Vamos por buen camino”.

image Franco Colapinto se encuentra disputando por primera vez el Gran Premio de China

Gran Premio de China: cuándo se corre la final

La carrera principal del Gran Premio de China se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina) y contará con un total de 56 vueltas.