Franco Colapinto larga 14° en el GP de Mónaco: horario, cómo ver la carrera y las chances del argentino

Franco Colapinto tendrá este domingo una nueva prueba de fuego en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine será protagonista del Gran Premio de Mónaco, la octava fecha de la temporada 2026, en uno de los circuitos más emblemáticos y difíciles del calendario.

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Luego de un fin de semana con altibajos, el joven de Pilar partirá desde la 14ª posición de la grilla y buscará avanzar en una competencia donde las oportunidades de sobrepaso son escasas y cada detalle puede marcar la diferencia.

La clasificación dejó a Colapinto fuera de la Q3, aunque logró mejorar sus registros respecto de las prácticas libres y terminó 14°, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó noveno y sí consiguió meterse entre los diez mejores.

El argentino había comenzado el fin de semana con algunas complicaciones. En las dos sesiones de entrenamientos disputadas el viernes finalizó 15°, siempre por detrás de Gasly, y además protagonizó un leve roce contra el muro a la salida de la curva 1 durante la segunda práctica. Afortunadamente, el incidente no provocó daños importantes en su Alpine A526.

La gran sorpresa de la clasificación fue la actuación del joven piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position al marcar un tiempo de 1m12s051. El italiano superó por apenas 43 milésimas al tetracampeón Max Verstappen.

Detrás de ellos se ubicaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar y George Russell, completando los primeros puestos de una grilla muy apretada.

Colapinto largará desde la séptima fila, acompañado por Arvid Lindblad, otro de los jóvenes talentos que forman parte de la nueva generación de pilotos de la Fórmula 1.

Cómo es el circuito de Montecarlo

El Circuito de Mónaco es considerado uno de los más difíciles del mundo. Sus estrechas calles, la cercanía de los muros y la falta de zonas de escape convierten cada vuelta en un desafío constante para los pilotos.

El trazado tiene una extensión de 3,337 kilómetros y cuenta con 19 curvas. La carrera se disputa a 78 vueltas, completando un recorrido total de 260,286 kilómetros.

Entre los sectores más famosos aparecen la curva Fairmont Hairpin, el túnel, la chicana del puerto y el complejo de las piscinas, lugares donde la precisión es fundamental para evitar errores.

La dificultad para adelantar convierte a la clasificación en un factor determinante. Por eso, el puesto 14 de Colapinto representa un desafío importante si pretende sumar puntos para Alpine.

Cómo ver la carrera en vivo

La carrera podrá verse a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, y también mediante el streaming de TyC Sports. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias y el minuto a minuto a través de los portales especializados.

Con el objetivo de continuar ganando experiencia y acercarse a la zona de puntos, Colapinto afrontará una de las citas más prestigiosas de la Fórmula 1, en un escenario donde históricamente se separan los buenos pilotos de los grandes talentos.