Franco Colapinto afrontará este domingo desde las 13:00 (hora de la Argentina) una exigente prueba de carácter en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, penúltima fecha del calendario mundial. Luego de superar con lo justo el corte inicial de la clasificación en el Circuito Internacional de Lusail, el piloto bonaerense marcó un mejor registro de 1:23.659 en la Q2 que lo ubicó en el 14° puesto de la grilla de partida, a apenas cinco milésimas del brasileño Gabriel Bortoleto y a 91 milésimas de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien largará 12°.

El desenlace de la jornada sabatina dejó un sabor amargo en el box de la escudería francesa, sobre todo por el marcado contraste frente al rendimiento exhibido apenas siete días atrás en el Gran Premio de Las Vegas. Sin rodeos, Colapinto expuso las dificultades técnicas que arrastra el monoplaza desde el inicio de la actividad en suelo qatarí, señalando el desequilibrio entre los sectores veloces y los tramos lentos del trazado mediooriental.

Crudo diagnóstico por la falta de agarre y carga aerodinámica Apenas descendió del auto, el corredor argentino reconoció que el equipo no logró dar con la puesta a punto adecuada durante todo el fin de semana. Con evidente fastidio, describió un escenario cuesta arriba al señalar que el coche "no va" y que les falta tanto agarre como carga aerodinámica, dos factores críticos en un circuito de curvas rápidas y enlazadas donde cada décima perdida se paga caro en el cronómetro.

Pese a admitir que en la previa sabían que el perfil de Lusail no favorecía las fortalezas del Alpine del mismo modo que el trazado callejero estadounidense, Colapinto confesó que esperaban mostrarse más competitivos. Aun así, destacó la importancia de capitalizar los datos recolectados en pista para acelerar el aprendizaje técnico de la estructura de cara a la próxima temporada y ganar regularidad en todo tipo de escenarios.

Estrategia abierta y el desafío de las dos paradas obligatorias La carrera principal de este domingo se disputará a 57 vueltas —lo que representa un recorrido total de 308,611 kilómetros— bajo condiciones de extrema exigencia mecánica y física sobre el asfalto qatarí. En ese contexto, la reglamentación específica de dos paradas obligatorias en boxes abre un abanico táctico complejo para quienes parten desde la segunda mitad del pelotón.