Golpe para Boca: Velasco sufrió un desgarro y se perdería la semifinal ante Vasco

Boca recibió una mala noticia en plena recta decisiva de la temporada. Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda y estará afuera durante varios partidos, una ausencia que complica los planes de Rodolfo Arruabarrena cuando se aproxima la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

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La lesión se produjo durante el 3-0 ante Unión en la Bombonera , encuentro en el que el mediocampista debió abandonar el campo por molestias. Los estudios realizados posteriormente confirmaron el diagnóstico y el futbolista ya quedó descartado para visitar a Instituto el viernes 9 por el Torneo Clausura. El interrogante principal pasa ahora por la serie internacional que Boca comenzará apenas cuatro días después.

Velasco venía ganando protagonismo dentro del equipo y había conseguido afirmarse entre los titulares, por lo que su baja representa un problema adicional para un plantel que ya arrastra otras ausencias en una zona clave.

El primer partido de las semifinales ante Vasco da Gama está previsto para el martes 13 en la Bombonera . Mientras TN señala que Velasco es una seria duda para ese encuentro, otros reportes directamente lo ubican fuera de la ida y apuntan a la revancha del martes 20 en Brasil como una eventual fecha de regreso, siempre condicionada por su evolución.

En principio, el volante también se perdería el compromiso frente a Talleres del sábado 17. De esta manera, Boca podría afrontar sin él una secuencia de partidos determinante tanto para sus aspiraciones en el torneo local como para la posibilidad de alcanzar la final continental.

La ausencia adquiere todavía más peso porque Tomás Belmonte fue operado recientemente de los meniscos, mientras que Tomás Aranda se recupera de una fractura de peroné. Arruabarrena pierde así alternativas en un momento en el que deberá administrar minutos y sostener la competitividad en dos frentes.

Las alternativas que analiza Arruabarrena

El cuerpo técnico ya comenzó a evaluar cómo reemplazar a Velasco. Carlos Palacios y Sebastián Villa aparecen entre las opciones principales para ingresar en el equipo, aunque las características de ambos podrían obligar a modificar el funcionamiento o incluso el esquema.

Villa ya fue titular ante Unión y ofrece una alternativa de mayor desequilibrio por los costados, mientras que Palacios puede aportar más asociación en la elaboración. Otra posibilidad es que Boca conforme un frente ofensivo con Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores, dependiendo del planteo que el entrenador elija para los próximos compromisos.

Además, Arruabarrena decidió subir a Primera a Joaquín Ruiz, mediocampista de la Reserva que ya disputó tres partidos en la máxima categoría durante la etapa de Fernando Gago y que viene de convertir ante Independiente en el Torneo Proyección. Su incorporación a los entrenamientos amplía las variantes frente a la seguidilla que se aproxima.

Boca llegaba fortalecido después del contundente triunfo ante Unión, pero el diagnóstico de Velasco alteró la planificación para uno de los tramos más importantes del año. Su evolución durante los próximos días determinará si existe alguna posibilidad de recuperarlo para la revancha en Brasil.