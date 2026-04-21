Gran actuación de la Escuela Barreal de taekwondo en Chile

En la Copa Gran Rancagua en Chile, los chicos sanjuaninos del taekwondo representando a Barreal se quedaron con el primer puesto por equipos.

Primeros. Los chicos del taekwondo de Barreal se quedaron con todo en Rancagua.

El fin de semana pasado se realizó en Chile la Copa Gran Rancagua de taekwondo , con la participación de cincuenta escuelas, entre las que estuvo la Escuela Barreal , representando a San Juan, logrando excelentes resultados y llevándose el primer puesto en la premiación por equipos.

El instructor de los chicos, Sebastián Flichman , manifestó la satisfacción de haber ganado en todas las categorías, máxime siendo visitantes, compitiendo con muchas escuelas de Chile.

“Fuimos primeros en infantiles, cadetes, juveniles y en la general o sea que de todos los equipos que llevé, la mayoría vino con medalla de oro, así que el desempeño fue brillante. Ahora estamos preparando los Juegos Evita y los Binacionales, que son competencias para el desarrollo deportivo y que lleguen lo mejor posible a esos objetivos”.

Resultados Precompetitivos Jeremías Flichman

Victoriano Flores