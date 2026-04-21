    • 21 de abril de 2026 - 11:12

    Gran actuación de la Escuela Barreal de taekwondo en Chile

    En la Copa Gran Rancagua en Chile, los chicos sanjuaninos del taekwondo representando a Barreal se quedaron con el primer puesto por equipos.

    Primeros. Los chicos del taekwondo de Barreal se quedaron con todo en Rancagua.

    Primeros. Los chicos del taekwondo de Barreal se quedaron con todo en Rancagua.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fin de semana pasado se realizó en Chile la Copa Gran Rancagua de taekwondo , con la participación de cincuenta escuelas, entre las que estuvo la Escuela Barreal , representando a San Juan, logrando excelentes resultados y llevándose el primer puesto en la premiación por equipos.

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    El instructor de los chicos, Sebastián Flichman , manifestó la satisfacción de haber ganado en todas las categorías, máxime siendo visitantes, compitiendo con muchas escuelas de Chile.

    “Fuimos primeros en infantiles, cadetes, juveniles y en la general o sea que de todos los equipos que llevé, la mayoría vino con medalla de oro, así que el desempeño fue brillante. Ahora estamos preparando los Juegos Evita y los Binacionales, que son competencias para el desarrollo deportivo y que lleguen lo mejor posible a esos objetivos”.

    Resultados

    Precompetitivos

    Jeremías Flichman

    Victoriano Flores

    Infantiles

    Felipe Flichman (Medalla de Oro)

    Cibeles Flores (Medalla de Plata)

    Bianca Romero (Medalla de Oro)

    Cadetes

    Pía Saavedra (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

    Nahiara Medina (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

    Ismael Herrera (Medalla de Oro)

    Lara Jofré (2 medallas de Plata en diferentes categorías)

    Juveniles

    Naiara Jofré (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

    Pía Montigel (Medalla de Oro)

    Nazareno Campillay (Medalla de Plata)

    Abel Videla (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

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