Independiente perdió 2-1 ante el Talleres de Carlos Tevez

El Rojo se adelantó con el gol de Gabriel Ávalos, pero la T remontó la historia con los tantos de Augusto Schott y Valentín Dávila.

Independiente cayó 2-1 ante Talleres en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 12 y se alejó de la lucha en los primeros lugares, mientras que su rival quedó en la quinta posición con 18 puntos, a 4 del líder Vélez en la Zona A del Torneo Apertura.

El Rojo sumó este sábado una dolorosa segunda derrota consecutiva frente al equipo de Carlitos Tevez. Tuvo todo a favor en el primer tiempo y empezó ganando en el segundo con el gol de Gabriel Ávalos, aunque una serie de eventos desafortunados se precipitaron después y lo dejaron sin nada: un error de Rodrigo Rey facilitó el empate de Augusto Schott que agrandó a la T y luego lo definió Valentín Dávila.

Para colmo, Matías Abaldo vio la roja por último recurso y se perderá el clásico con Racing. Los cordobeses se acomodan entre los ocho del Grupo A y los de Gustavo Quinteros, despedidos con interminables silbidos, podrían quedar afuera de la zona de clasificación merced a otros resultados.