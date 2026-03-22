Independiente perdió 2-1 ante el Talleres de Carlos Tevez

Independiente cayó 2-1 ante Talleres en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 12 y se alejó de la lucha en los primeros lugares, mientras que su rival quedó en la quinta posición con 18 puntos, a 4 del líder Vélez en la Zona A del Torneo Apertura.
El Rojo sumó este sábado una dolorosa segunda derrota consecutiva frente al equipo de Carlitos Tevez. Tuvo todo a favor en el primer tiempo y empezó ganando en el segundo con el gol de Gabriel Ávalos, aunque una serie de eventos desafortunados se precipitaron después y lo dejaron sin nada: un error de Rodrigo Rey facilitó el empate de Augusto Schott que agrandó a la T y luego lo definió Valentín Dávila.
Para colmo, Matías Abaldo vio la roja por último recurso y se perderá el clásico con Racing. Los cordobeses se acomodan entre los ocho del Grupo A y los de Gustavo Quinteros, despedidos con interminables silbidos, podrían quedar afuera de la zona de clasificación merced a otros resultados.
Ahora, el equipo de Gustavo Quinteros deberá dar vuelta la página con rapidez, a pesar de tener la fecha FIFA por delante. El viernes 27 de marzo se medirá a Atenas de Río Cuarto, equipo del Torneo Federal A, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Para ese duelo perderá a su gran figura y goleador, Gabriel Ávalos. Tampoco tendrá a Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez y Santiago Arias por sus convocatorias a sus respectivas selecciones.