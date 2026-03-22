    • 22 de marzo de 2026 - 08:00

    Independiente perdió 2-1 ante el Talleres de Carlos Tevez

    El Rojo se adelantó con el gol de Gabriel Ávalos, pero la T remontó la historia con los tantos de Augusto Schott y Valentín Dávila.

    fd5c5efc-6567-4cd7-b073-76675c65aef4
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Independiente cayó 2-1 ante Talleres en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 12 y se alejó de la lucha en los primeros lugares, mientras que su rival quedó en la quinta posición con 18 puntos, a 4 del líder Vélez en la Zona A del Torneo Apertura.

    Leé además

    torneo apertura: racing le gano a belgrano 2 a 1 en cordoba

    Torneo Apertura: Racing le ganó a Belgrano 2 a 1 en Córdoba
    Movimiento. El Ironman 70.3 implica mucho más que triatlón para San Juan que apunta a superar los registros del 2025.

    Ironman 70.3: las cifras de un tractor que moviliza todo San Juan

    El Rojo sumó este sábado una dolorosa segunda derrota consecutiva frente al equipo de Carlitos Tevez. Tuvo todo a favor en el primer tiempo y empezó ganando en el segundo con el gol de Gabriel Ávalos, aunque una serie de eventos desafortunados se precipitaron después y lo dejaron sin nada: un error de Rodrigo Rey facilitó el empate de Augusto Schott que agrandó a la T y luego lo definió Valentín Dávila.

    Para colmo, Matías Abaldo vio la roja por último recurso y se perderá el clásico con Racing. Los cordobeses se acomodan entre los ocho del Grupo A y los de Gustavo Quinteros, despedidos con interminables silbidos, podrían quedar afuera de la zona de clasificación merced a otros resultados.

    Ahora, el equipo de Gustavo Quinteros deberá dar vuelta la página con rapidez, a pesar de tener la fecha FIFA por delante. El viernes 27 de marzo se medirá a Atenas de Río Cuarto, equipo del Torneo Federal A, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Para ese duelo perderá a su gran figura y goleador, Gabriel Ávalos. Tampoco tendrá a Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez y Santiago Arias por sus convocatorias a sus respectivas selecciones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    corcho villalba, el fiscal que es simbolo de adepu: el dia que fundo un equipo, el titulo con el que infla el pecho y su faceta bilardista

    "Corcho" Villalba, el fiscal que es símbolo de Adepu: el día que fundó un equipo, el título con el que infla el pecho y su faceta bilardista

    stand up paddle, el deporte que con poco esfuerzo te permite caminar sobre el agua

    Stand Up Paddle, el deporte que con poco esfuerzo te permite "caminar" sobre el agua

    Jockey Club consiguió un triunfo agónico ante Alfiles en La Bebida

    Jockey Club consiguió un triunfo agónico ante Alfiles en La Bebida

    Alianza dio el batacazo y celebró en un sábado donde ni Atenas ni Unión pudieron ganar. 

    Apertura del fútbol local: Atenas y Unión no pudieron ganar y le dejaron la mesa servida a Desamparados