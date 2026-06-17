    • 17 de junio de 2026 - 17:18

    Inglaterra vence a Croacia por 3 a 2 en un duelo de candidatos del Mundial 2026

    Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El partido enfrenta a dos seleccionados con experiencia y protagonismo en las últimas grandes competencias internacionales. Inglaterra, que llegó a Estados Unidos, México y Canadá con la expectativa de pelear por el título, busca imponer su poderío ofensivo ante una Croacia que mantiene la base de un equipo acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes.

    El historial favorece a Inglaterra, aunque Croacia ha sabido complicar a los británicos en los últimos grandes torneos. Esa rivalidad volvió a reflejarse en un partido equilibrado y de alta tensión, donde cada detalle puede resultar decisivo.

    Mientras transcurre el encuentro, ambos seleccionados buscan comenzar su camino mundialista con un resultado positivo que les permita encaminar la clasificación a los octavos de final.

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