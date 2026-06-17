El gesto de los titulares en el entrenamiento de la Selección tras el triunfo ante Argelia

La selección argentina realizó el primer entrenamiento tras la goleada 3-0 ante Argelia en el Mundial 2026 , con un gesto que no pasó desapercibido: Rodrigo De Paul , Lionel Messi , Lautaro Martínez y Lisandro Martínez , quienes habían sido titulares en el debut, se acercaron al grupo de suplentes con el mate en mano para acompañar la práctica de mayor intensidad que realizaban sus compañeros. Los cuatro jugadores cumplieron ese día con trabajo regenerativo, producto del esfuerzo físico del partido anterior. Además, Lionel Scaloni tomó una decisión con respecto al plantel.

A ese grupo se sumó Emiliano “Dibu” Martínez , quien también se entrenó sin realizar mayores esfuerzos físicos. El arquero llegó al debut mundialista tras una recuperación contrarreloj: padeció una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la antesala de la final de la Europa League con el Aston Villa ante el Friburgo, y optó por no operarse para no quedar fuera de la nómina final. " Sufrí mucho estos días para bajar la inflamación. Me habrá vendado 75 veces el fisio” , reveló el arquero oriundo de Mar del Plata en la zona mixta tras el partido, donde también estaba Infobae . Fueron 27 días entre aquella definición europea y el estreno ante Argelia , con un tratamiento especial coordinado por el médico de la Selección, Daniel Martínez , y el fisioterapeuta Pablo Capuchetti .

“Fue una preparación totalmente diferente. No pude hacer mucho en campo. Obviamente con Martín — Martín Tocalli , entrenador de arqueros—, con Capu, el fisio, era triple turno tratando de sacar la hinchazón del dedo, que la verdad era mucha. Le dejé a mi cuerpo tratar de curarse solo. No me operé y fue la mejor decisión", amplió Martínez.

Al término de la práctica, Scaloni les concedió la tarde libre a todos los integrantes del plantel para que pudieran compartir tiempo con sus familias. La decisión del técnico apuntó a descomprimir al grupo tras el debut y administrar las cargas físicas y emocionales del equipo de cara a los próximos compromisos.

El próximo partido de la Albiceleste en el Grupo J será el lunes 22 de junio , a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium , ubicado en Arlington , dentro del corredor Dallas–Fort Worth. El tercer encuentro del grupo está programado para el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), también en ese estadio, ante Jordania .

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prevé que el plantel permanezca en Kansas City durante la disputa de ambos encuentros, con el objetivo de evitar traslados innecesarios y maximizar el tiempo de recuperación entre partidos. El equipo se entrena en el búnker que armó en esa ciudad, donde busca adaptarse a las condiciones climáticas de la región, con temperaturas que en esta época del año pueden superar los 40 (104).

El Dallas Stadium, inaugurado en 2009 con capacidad para 80.000 espectadores —ampliable hasta 94.000 en ocasiones especiales—, recibirá nueve partidos del torneo, entre ellos dos de la selección argentina en la fase de grupos y una semifinal. Para el Mundial 2026, se invirtieron 350 millones de dólares en remodelaciones tecnológicas y de infraestructura para cumplir los estándares de la FIFA. El recinto cuenta con techo retráctil, sistema de climatización integral y una pantalla LED de 600 toneladas. El césped natural, cultivado en Colorado a más de 1.000 kilómetros (621 millas) de Dallas, fue instalado con fibras sintéticas, luces LED que simulan el espectro solar y sensores bajo tierra para controlar la temperatura de las raíces.

Argentina y Austria no registran antecedentes en Copas del Mundo. Los únicos dos cruces entre ambos seleccionados fueron amistosos: en 1980, el equipo conducido por César Luis Menotti se impuso 5 a 1, mientras que el partido previo al Mundial de 1990 terminó en empate 1 a 1. Los austríacos llegaron al torneo tras adjudicarse el Grupo H de las Eliminatorias de Europa, con victorias ante Bosnia Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino. Con el formato actual del torneo, avanzan a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros.