Inglaterra venció a Panamá y se quedó con el primer puesto del Grupo L

Inglaterra cumplió con los pronósticos y derrotó 2-0 a Panamá en la última fecha del Grupo L del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel resolvió un partido que se le había complicado en la primera mitad y aseguró el liderazgo de la zona con una sólida actuación en el complemento.
Durante los primeros 45 minutos, Panamá logró sostener el empate con un planteo defensivo ordenado y obligó a Inglaterra a trabajar más de la cuenta. Sin embargo, el dominio inglés terminó reflejándose en el marcador tras el descanso.
A los 62 minutos apareció Jude Bellingham para romper el cero y darle tranquilidad a los europeos. Apenas cinco minutos después, el propio mediocampista asistió a Harry Kane, que marcó de cabeza el 2-0 definitivo y alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales, con 11 tantos.
Con este triunfo, Inglaterra cerró la fase de grupos con siete puntos y se quedó con el primer puesto del Grupo L. Panamá, en tanto, se despidió del certamen sin unidades y sin haber podido convertir goles en sus tres presentaciones.