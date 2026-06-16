    • 16 de junio de 2026 - 07:00

    Irán y Nueva Zelanda culminaron el día de los empates en Mundial 2026

    En uno de los encuentros más entretenidos de la primera fecha del Mundial 2026, iraníes y neozelandeses empataron 2-2 en Los Ángeles.

    Tim Payne fue titular en el empate entre Nueva Zelanda e Irán. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

    Tim Payne fue titular en el empate entre Nueva Zelanda e Irán. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

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    Irán y Nueva Zelanda ofrecieron uno de los mejores espectáculos de la primera jornada del Mundial 2026 al igualar 2-2 en un encuentro vibrante correspondiente al Grupo G. El partido, disputado en Los Ángeles, tuvo cambios constantes en el marcador y mantuvo la incertidumbre hasta el pitazo final.

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    Los oceánicos golpearon primero gracias a Elijah Just, que abrió la cuenta en los minutos iniciales tras una asistencia de Chris Wood. Sin embargo, Irán reaccionó y encontró el empate a través de Ramin Rezaeian antes del descanso.

    En el complemento, Nueva Zelanda volvió a ponerse en ventaja y nuevamente apareció Just para firmar su doblete personal. Cuando parecía que los All Whites se quedaban con la victoria, Mohammad Mohebbi apareció de cabeza para establecer el 2-2 definitivo y rescatar un punto para los asiáticos.

    Más allá de lo futbolístico, el encuentro estuvo rodeado por un fuerte contexto político. En las afueras del estadio se registraron manifestaciones contra el gobierno iraní y dentro del escenario deportivo convivieron distintas expresiones de la comunidad iraní radicada en Estados Unidos. Aun así, el protagonismo terminó quedándose dentro del campo de juego, donde ambos equipos brindaron un duelo intenso y atractivo.

    El empate dejó al Grupo G completamente equilibrado, ya que en el otro encuentro de la zona también hubo igualdad entre Bélgica y Egipto. De esta manera, los cuatro seleccionados suman un punto tras la primera fecha y mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación.

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