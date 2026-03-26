    26 de marzo de 2026 - 21:44

    Ironman 70.3: Augusta Jaled y esa admiración que hoy es una realidad

    La triatleta sanjuanina, habitué del mountain bike, dará el salto para competir en su primer Ironman 70.3.

    Lista. Augusta Jaled será otra de las sanjuaninas presentes en el Iroman 70.3 que copa San Juan.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte como alternativa a las zonas de confort y oportunidad sana para proponerse nuevos objetivos, conocerse a sí mismo, superar registros propios, con la ilusión de siempre ir hacia adelante. El Ironman impone eso. Los miedos previos son pasajeros, hasta que la competencia inicia y la adrenalina se apodera del camino. San Juan es testigo.

    La historia de la triatleta sanjuanina Augusta Jaled (49 años) es una de ellas. Oriunda del Departamento Capital, quien participará por primera vez de un Ironman 70.3. La carrera en San Juan será el próximo domingo 29 de marzo.

    Vivirás tu primer Ironman ¿Cómo estás viviendo el proceso de entrenamiento?

    -Toda la vida admiré a los triatletas. Los veía entrenar, competir y para mí era una ilusión de poder serlo alguna vez. El año pasado tuve tiempo para organizarme y entrenar como se debe. Inicié en octubre 2025. Yo siempre hice bicicleta. Empecé a correr, despacio, porque no lo hacía. Empecé a nadar para entrenar. Mi entrenador Gonzalo Tellechea me armó rutinas y empecé de a poquito. Comencé con el trote para adaptar el cuerpo, seguí con la bicicleta y luego pileta.

    Estoy muy feliz porque disfruté un montón del proceso. Fue conocerme a mí misma, pero desde otro lado. Es admirar al cuerpo porque uno le va pidiendo más y este responde. Me cuido mucho con la alimentación y soy muy ordenada por ello, para no lastimarme y ser consiente de todo el proceso.

    ¿Cómo inició tu relación con el deporte?

    Desde chiquita que siempre hice deporte. Hace 10 años empecé con mountain bike (ciclismo de montaña). Soy muy miedosa en la montaña, pero ahí descubrí un montón de cosas. Por ejemplo, a manejar miedos, descubrirme, a resolver en situaciones extremas, en fin. Luego me propuse entrenar para competir, porque sentía que ahí los miedos se iban. Y años después me metí en esto que era una ilusión poder hacerlo.

    ¿Qué hace un triatleta en los últimos 15 días antes de competir en Ironman?

    En mi caso, estoy escuchando mucho a mi cuerpo. Siento cansancio, me estoy alimentando más de lo normal, con carga de carbohidratos para tener reservas. Y el descanso es fundamental. Descanso, alimentación e hidratación. Más el entrenamiento que me está dando mi entrenador, que lo hago a ojos cerrados.

    EXPECTATIVAS EN SAN JUAN

    ¿Cuáles son tus expectativas para Ironman 70.3 en San Juan?

    Lo estoy viviendo con mucha ansiedad, como con miedo a lo desconocido. Nunca hice esta distancia. Sin embargo, estoy muy confiada en el proceso. Me entregué plenamente a lo que estuve haciendo todo este tiempo y confío en ello. No mido el tiempo, quiero llegar bien.

    ¿El ciclismo será tu parte fuerte en la carrera?

    En realidad es a la que más respeto le tendré. Porque al ser mi fuerte, no quiero pasarme y llegar entera al trote, que para mí será la más difícil. Viviré los tres tramos con mucho respeto.

    ¿Qué puedes comentar sobre el entorno, escenarios y público sanjuanino en Ironman?

    Cuando he participado de competencias acá, te das cuenta que el aliento de la gente es fundamental. Es una carga de energía necesaria para continuar y terminar. En este tipo de carreras largas a veces podes desmotivarte y la gente te levanta. El entorno de San Juan para IRONMAN es hermoso. Nadar entre estas montañas, la temperatura del agua, las rutas para bicicleta, en fin, es sólo disfrute.

    ¿Para qué y por qué haces todo esto?

    El deporte me conecta conmigo mismo. Es mi cable a tierra. Es el psicólogo que no tengo. Es donde me encuentro y me conozco. Amo el deporte. Cuando llegue a línea de meta en Ironman pensaré en la familia, amigos, en los afectos. Porque ellos saben del esfuerzo que uno hace, pero con amor, porque esto te hace sentir capaz de mucho.

