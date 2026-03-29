    • 29 de marzo de 2026 - 18:10

    Ironman 70.3: las magníficas postales de San Juan en una jornada inolvidable para 1.200 competidores

    Pablo Bien se quedó con la General del Ironman 70.3 con un tiempo de 5h.51m.01s. Clara Debiassi fue la mejor con 4h.39m.09s.

    Ironman 70.3 2026

    Ironman 70.3 2026

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    Revancha. En el 2023, Pablo Bien quedó tercero. Volvió a San Juan y fue para ganar la edición 2026 del Ironman 70.3

    Revancha. En el 2023, Pablo Bien quedó tercero. Volvió a San Juan y fue para ganar la edición 2026 del Ironman 70.3

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    Ironman.

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    Ironman.

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    Por Ariel Poblete

    Crónica de un día soñado. Así, sin temor al error se puede sintetizar la quinta edición del Ironman 70.3 en San Juan. Con un marco espectacular, con el clima de aliado y la calidez del pueblo sanjuanino, pasó otra edición y esta vez los ganadores fueron Pablo Bien entre los hombres y Clara Debiassi entre las mujeres.

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    ironman 70.3 2026 (1)

    Esta edición tuvo todo lo que tenía que tener: 1.200 competidores y los escenarios únicos que San Juan ofrece. Ese amanecer imponente en Punta Negra le dio salida al Ironman 70.3 y Pablo Bien, ese bahiense que hace apenas tres semanas atrás había conquistado el Ironman de Punta del Este, decidió demostrar que venía a ganar y a sacarse la espinita de aquel tercer puesto del año 2023. Voló, literalmente en el agua. Salió bien, apretó con todo en la bicicleta con esos 90K en los que se distanció de sus perseguidores hasta llegar más que solo a los 21K del pedestrismo donde se lució. Terminó sacando más de 8 minutos de ventaja sobre su escolta, Guillermo García.

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    En las Damas la historia fue similar porque la marplatense Clara Debiassi arrancó con todo en Punta Negra. Nadó a full, salió bien adelante y en la bici fue demoledor el ritmo que imprimió para terminar dominado a todas sus rivales. Llegó muy sola a los 21K y ahí, resolvió con absoluta autoridad la definición de su primer Ironman 70.3. Tan simple como decir que vino, lo descubrió y lo ganó. Con lo justo, apenitas en una sprint final que valieron los 22 segundos sobre Brenda Rosso.

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    En las Postas, los mejores fueron los representantes de la Municipalidad de Santa Lucía con Valentín Vargas nadando, Mauro Domínguez en la bicicleta y Marcos Arce en el running.

    San Juan volvió a vivir ese día soñado que tanto quería. Un Ironman impecable, con la respuesta del sanjuanino que alentó desde cada punto de los recorridos. Madrugando en Punta Negra, delirando con el tremendo amanecer en el espejo del dique. Luego, en la rutra, alentando y conociendo de cerca un deporte que apasiona. Y, finalmente en el centro capitalino para disfrutar cara a cara del último esfuerzo de estos hombres de acero.

    San Juan ya tuvo su primer plato. En Octubre llegará el segundo plato con el Ironman Olímpico y en Noviembre, el postre: el Iroman Full.

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    LOS TIEMPOS DEL IRONMAN 70.3

    GENERAL INDIVIDUAL - MASCULINO

    1) PABLO MANUEL BIEN - ARG - TIEMPO: 3:51:01

    2) GUILLERMO GARCÍA - ARG - TIEMPO: 3:59:06 (a 8:64 seg.) (Dorsal 24 / Subcategoría: M35 a 39)

    3) JOSÉ BELARMINO - BRASIL - TIEMPO: 4:00:17 (a 9:15 seg.) (Dorsal 651 / Subcategoría: M45 a 49)

    GENERAL INDIVIDUAL - FEMENINO

    1) CLARA DEBIASSI - ARG - TIEMPO: 4:39:09

    2) BRENDA AYELEN ROSSO - ARG - TIEMPO: 4:39:31 (a 0:22 seg) (dorsal 115 / Subcategoría: F35 a 39)

    3) MARIA FRAGA - ARG - TIEMPO: 4:45:41 (a 6:32 seg) (dorsal 66 / subcategoría: femenino F45 a 49)

    EQUIPO POR POSTA

    1) MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA (A)

    TIEMPO FINAL: 3:44:15

    EQUIPO: FELIPE VARGAS, SWIM (24:58 m/s); MAURO DOMÍNGUEZ, CICLISMO (2:01:33); MARCOS ARCE, RUNNING (1:14:18)

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    Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.

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    Gabriel Osatinsky, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Argentina para Emiratos Árabes; Adrián Alonso, director de Comercio Exterio de San Juan; Omar Mazars, encargado del asesoramiento en comercio exterior; y Alejandro Andia es propietario de ADDAX Cargo de ASAV S.A. 

    Acompañar, potenciar nichos de mercado y eliminar los tabúes de la exportación, la cara comercial del Ironman70.3

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