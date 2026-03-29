IRONMAN 70.3: Pablo Bien y Clara Debiassi ganaron bajo el intenso sol de San Juan

San Juan volvió a vibrar con una jornada inolvidable de resistencia y superación. Este domingo, el Ironman 70.3 San Juan coronó a dos figuras que dejaron su huella en la competencia: Pablo Manuel Bien y Clara Debiassi, protagonistas de historias tan distintas como impactantes.

En la rama masculina, Bien construyó una victoria sin fisuras. Oriundo de Bahía Blanca, el triatleta lideró desde los primeros metros y no soltó nunca la punta, cruzando la meta a las 11:51 con un tiempo de 3:51:01. Su actuación fue una demostración de control y potencia, especialmente en el tramo de ciclismo, donde marcó la diferencia decisiva.

“Muy contento con esta victoria, San Juan es una hermosa provincia y espero volver”, expresó tras la llegada, aún con la emoción a flor de piel. “Muy contento con esta victoria, San Juan es una hermosa provincia y espero volver”, expresó tras la llegada, aún con la emoción a flor de piel.

Comerciante de profesión y con apenas cuatro años en el triatlón, Bien atraviesa el mejor momento de su carrera. Hace tres semanas había ganado el Ironman 70.3 de Punta del Este y ahora logró su revancha en suelo sanjuanino, donde en 2023 había terminado tercero. En la categoría 35-39, su nombre ya se consolidó como referencia nacional.

Durante la competencia, incluso hubo un momento de incertidumbre: su paso por la natación no quedó registrado en el sistema de seguimiento. Sin embargo, el propio atleta despejó dudas. “El chip siempre estuvo ahí, no sé qué pasó, pero siempre vine adelante”, explicó.

Su estrategia fue clara: sostener un ritmo firme y atacar en el momento justo. “En el kilómetro 50 de la bici decidí apretar para hacer diferencia. Cuando vi que tenía más de dos minutos, mantuve la intensidad”, detalló.

En los últimos kilómetros, la cabeza jugó un papel clave. “Siempre pienso en mi nena, que cumple dos años. Todo esto es para mi familia”, confesó, dejando una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Clara Debiassi fue una revelación

La triatleta marplatense se quedó con la clasificación general femenina en su primera participación en la distancia 70.3, un logro que la ubica directamente entre las grandes promesas del deporte. Con el dorsal 321, completó el recorrido en 4:39:09 y llegó a la meta a las 12:39, bajo un intenso calor sanjuanino.

Su carrera fue un ejemplo de inteligencia táctica. Tras una natación sólida en el Dique Punta Negra y una transición ordenada, tomó protagonismo en el ciclismo y resistió el asedio de competidoras con mayor experiencia.

Ya en el pedestrismo, mantuvo un ritmo constante durante los 21 kilómetros finales por el centro de la capital, administrando la ventaja con una madurez poco habitual para una debutante.

El recibimiento del público fue acorde a la hazaña: aplausos, emoción y el reconocimiento a una actuación que quedará en la historia del evento.

El IRONMAN 70.3 San Juan dejó algo más que ganadores: confirmó el crecimiento del triatlón argentino y proyectó nuevas figuras hacia el plano internacional.

Mientras Bien reafirma su dominio en el circuito, Debiassi irrumpe con fuerza y ambición. Dos historias distintas, un mismo resultado: el futuro del triatlón nacional ya está en marcha.