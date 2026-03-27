Ironman 70.3 en San Juan: Todos los cortes de tránsito y un amplio operativo de seguridad

San Juan se prepara para recibir una nueva edición de Ironman 70.3 , uno de los eventos internacionales más importantes del calendario deportivo, que se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de marzo 2026. En este marco, habrá cortes de calles, desvíos y un importante operativo de seguridad en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Desde la organización informaron que las avenidas Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento permanecerán habilitadas, asegurando la circulación normal en los principales ejes este-oeste y norte-sur. Sin embargo, la Avenida Libertador tendrá restricciones en tramos específicos, permaneciendo cerrada desde la zona de los diques hasta calle Perito Moreno.

Para quienes necesiten trasladarse de norte a sur, se recomienda utilizar vías alternativas como Paula Albarracín de Sarmiento y calle Mendoza, ambas liberadas al tránsito. En tanto, en Rastreador Calívar solo se permitirá el cruce transversal con asistencia de personal policial.

El cronograma de cortes comenzará el sábado 28 de marzo, entre las 9 y las 13 horas, en Avenida España —entre Libertador e Ignacio de la Roza— debido a la realización del Ironman Kids, la competencia destinada a los más chicos.

El domingo 29, día principal del evento, las restricciones se extenderán desde las 6 hasta aproximadamente las 15, abarcando todo el circuito de la competencia.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

En paralelo, se desplegará un importante operativo policial a lo largo de todo el circuito, desde el Dique Punta Negra hasta la llegada en el Teatro del Bicentenario. Durante la mañana trabajarán alrededor de 400 efectivos, mientras que en horas de la tarde el número será de 300, garantizando la cobertura en cada tramo del recorrido.

El operativo contará además con el apoyo clave del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que tendrá un rol central en la coordinación y el monitoreo del evento. A través de tecnología de última generación, el sistema permitirá seguir en tiempo real todo lo que ocurra, incluso en zonas con escasa conectividad.

El COE integrará recursos del CISEM 911, que funcionará como canal de emergencias, junto a herramientas de geolocalización, vigilancia aérea mediante drones, conectividad satelital provista por Innova y datos climáticos de alta precisión. Toda esta información será procesada automáticamente para activar respuestas inmediatas ante cualquier eventualidad.

Asimismo, participarán distintas áreas operativas, entre ellas las direcciones D3, D7 y D8 con el camión del COE, además del D9 de Bomberos, grupos especiales y efectivos de distintas comisarías reforzando el despliegue integral de seguridad.

CIRCUITOS DE COMPETENCIA

En cuanto al desarrollo deportivo, la prueba de natación se realizará en el Dique Punta Negra, sobre un recorrido de 1.900 metros. Luego, el segmento de ciclismo atravesará rutas provinciales y nacionales, pasando por Villa Ibáñez, el Dique de Ullum, Avenida Libertador, la Circunvalación y el Conector Sur, hasta llegar a la zona de transición ubicada en Plaza Bicentenario.

Finalmente, el tramo de pedestrismo se disputará en un circuito urbano que incluirá el Puente Cívico, Avenida España y Avenida Libertador, con llegada en el Teatro del Bicentenario tras completar tres vueltas.

Las autoridades recomendaron a los sanjuaninos planificar sus traslados con anticipación y respetar las indicaciones del personal de tránsito. El operativo busca asegurar el normal desarrollo de una competencia que vuelve a posicionar a San Juan en la escena deportiva internacional.