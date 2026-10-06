Ironman Completo y 70.3: habrá una exposición para promocionar y vender productos sanjuaninos

La realización del Ironman Completo y 70.3 en San Juan no solo convocará a atletas de distintos puntos del país y del mundo, sino que también será aprovechada como una oportunidad para mostrar la producción local. En ese marco, empresas sanjuaninas vinculadas a los rubros de alimentos y bebidas podrán participar de una exposición destinada a promocionar sus productos ante el público que llegue a la provincia por la competencia internacional.

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La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El espacio funcionará desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, de 11 a 21, en el playón de estacionamiento del Teatro del Bicentenario, que durante esos días se convertirá en un Centro de Exposición y Negocios.

La propuesta apunta a que las empresas puedan exhibir, ofrecer degustaciones y comercializar sus productos, aprovechando la importante circulación de atletas, acompañantes, turistas y visitantes que se espera durante el desarrollo del Ironman.

Entre los productos que podrán formar parte de la exposición se encuentran vinos, aceites y delicatessen, además de otros alimentos y bebidas elaborados en San Juan. De esta manera, el evento deportivo funcionará también como una vidriera para la oferta local y, potencialmente, para aquellos productos que tienen posibilidades de insertarse en mercados externos.

Desde el Ministerio de Producción remarcaron la importancia del trabajo conjunto con la cartera de Turismo, Cultura y Deporte y consideraron que la competencia representa una oportunidad para poner en valor tanto las actividades productivas como la oferta propia de la provincia.

Cómo participar

La participación en el Centro de Exposición y Negocios no tendrá costo para las empresas, aunque los cupos serán limitados. Las firmas interesadas deberán realizar la preinscripción antes del 16 de octubre mediante el formulario habilitado para tal fin haciendo click AQUÍ.

Sin embargo, desde la organización aclararon que completar la preinscripción no garantiza un lugar en la exposición. Una vez finalizado el período de inscripción, las postulaciones serán evaluadas y se realizará un proceso de selección de las empresas participantes.

La iniciativa busca así aprovechar el impacto internacional del Ironman para generar un espacio de promoción y comercialización que permita acercar los productos sanjuaninos a nuevos consumidores y, al mismo tiempo, mostrar parte del potencial productivo de la provincia a quienes lleguen durante el evento.