    • 31 de marzo de 2026 - 18:48

    Italia fuera del Mundial: Bosnia la elimina por penales y agrava la crisis

    Italia volvió a quedar fuera del Mundial tras perder con Bosnia por penales. La Azzurra suma su tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo.

    Italia fuera del Mundial tras perder por penales ante Bosnia en la repesca.

    Italia fuera del Mundial tras perder por penales ante Bosnia en la repesca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La eliminación de Italia volvió a sacudir al fútbol internacional. La selección dirigida por Gennaro Gattuso cayó ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penales (4-1), tras empatar 1-1, y se quedó sin clasificar al Mundial 2026.

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    El resultado marca la tercera ausencia consecutiva de Italia en una Copa del Mundo, tras no haber participado en Rusia 2018 ni en Qatar 2022. La derrota generó una fuerte decepción entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas, consolidando uno de los peores momentos de su historia reciente.

    Italia fuera del Mundial: una crisis que se profundiza

    El equipo italiano no logró imponer su jerarquía en un partido cargado de tensión. El empate 1-1 llevó la definición a los penales, donde Bosnia fue más efectiva y selló la clasificación con un contundente 4-1.

    Italia, que supo ser cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), atraviesa ahora una etapa crítica. A pesar de haber mostrado momentos de buen juego en la repesca, como la victoria previa ante Irlanda del Norte, el equipo volvió a fallar en el momento decisivo.

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    Definiciones europeas

    Suecia venció a Polonia, Turquía a Kosovo, mientras que República Checa hizo lo propio con Dinamarca para sacar el pasaje. La sorpresa, una vez más, la dio Italia, que no pudo con Bosnia y Herzegovina en la tanda de penales y quedó fuera por tercera vez consecutiva.

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