    • 21 de junio de 2026 - 09:19

    Japón goleó 4 a 0 a Túnez en el partido 1.000 de los Mundiales

    Los Samuráis Azules aseguran lugar en la siguiente ronda del Mundial 2026 gracias al doblete de Ayase Ueda y las anotaciones de Daichi Kamada y Junya It.

    Japón.

    Japón.

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    Japón aprovechó una fecha histórica para dejar su huella en la Copa del Mundo. En el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales, el seleccionado asiático goleó 4 a 0 a Túnez en Monterrey y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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    El conjunto nipón fue ampliamente superior desde el inicio y logró destrabar el encuentro antes del descanso. Con velocidad, presión alta y efectividad, construyó una victoria contundente que lo posiciona como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos.

    Tras una primera mitad favorable, Japón terminó de liquidar el partido en el complemento y selló una goleada que lo dejó en la cima del Grupo F. Además, el resultado le permitió llegar con grandes expectativas a la última fecha, donde definirá su clasificación frente a Suecia.

    Más allá de los tres puntos, el encuentro quedó marcado por un dato especial: fue el partido número 1.000 desde la creación de los Mundiales en 1930. Y en ese escenario histórico, Japón se encargó de escribir una página propia con una actuación convincente y una goleada que lo acerca a la siguiente ronda.

    Para Túnez, en cambio, la derrota significó un duro golpe. El seleccionado africano quedó comprometido en la tabla y necesitará un resultado favorable en la última jornada para mantener alguna posibilidad de avanzar.

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