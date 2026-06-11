    • 11 de junio de 2026 - 16:21

    Juan Pablo Vojvoda llega a Avellaneda: se convirtió en el nuevo director técnico de Racing

    El entrenador cordobés de 51 años arregló su contrato para reemplazar a Gustavo Costas. Firmará en los próximos días.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Racing llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda, quien se transformó en el nuevo entrenador luego de que Diego Milito despidiera a Gustavo Costas por el flojo semestre que tuvo en este 2026. El entrenador cordobés de 51 años solo debe firmar su vínculo.

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    Pasaron varios días desde que Costas fue cesado de su cargo, pese a que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Conmebol en 2024 y 2025, respectivamente. A fines de mayo, el presidente de la institución de Avellaneda le comunicó que no seguiría al frente del plantel y allí empezó con la búsqueda de su sucesor.

    Luego de lo que fue su paso por Santos, donde dejó de trabajar en marzo de este año, el ex entrenador de Fortaleza, Talleres y Newell’s Old Boys se reunió con el Príncipe para que, en los próximos días, se acerque a la instalaciones del club para firmar su contrato por un año y medio.

    A lo largo de toda su carrera, la cual inició en 2016, dirigió un total de 487 partidos: logró 221 triunfos, 115 empates y sufrió 151 derrotas. Además, se consagró campeón en cinco ocasiones, todas con Fortaleza, uno de los tres clubes que dirigió en el exterior.

    La carrera de Juan Pablo Vojvoda

    Newell’s Old Boys (2016-2017)

    Defensa y Justicia (2017-2018)

    Talleres (2018-2019)

    Huracán (2019)

    Unión La Calera (2020)

    Fortaleza EC (2021-2025)

    Santos (2025-2026)

    Los títulos de Juan Pablo Vojvoda en Fortaleza

    Campeonato Cearense (2021)

    Copa do Nordeste (2022)

    Campeonato Cearense (2022)

    Campeonato Cearense (2023)

    Copa do Nordeste (2024)

    DATOS CLAVES

    Juan Pablo Vojvoda firmará como nuevo entrenador de Racing por un año y medio.

    Gustavo Costas fue despedido por Diego Milito a fines de mayo de 2026.

    Cinco títulos en Fortaleza destacan en sus 487 partidos dirigidos desde 2016.

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