Juegos Olímpicos: el COI prohíbe a atletas transgénero en Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional confirmó un cambio histórico en los Juegos Olímpicos , al establecer que solo mujeres biológicas podrán competir en disciplinas femeninas desde Los Ángeles 2028 . La medida llega tras el impacto global generado por la polémica participación de atletas transgénero en París 2024.

Imane Khelif en París 2024, caso clave en el debate sobre atletas transgénero en los Juegos Olímpicos.

El organismo explicó que el criterio de elegibilidad estará basado en la detección del gen SRY , considerado un indicador biológico de desarrollo masculino. Según el COI , este método es “altamente preciso y constante durante toda la vida” , lo que permitirá definir quiénes podrán competir en categorías femeninas.

Además, se determinó que deportistas transgénero con cromosomas XY solo podrán participar en categorías masculinas , una decisión que impacta directamente en múltiples disciplinas y federaciones internacionales.

La resolución incluye algunas excepciones puntuales, como en casos de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos , donde no existiría ventaja física derivada de la testosterona. Sin embargo, estas situaciones fueron calificadas como “raras excepciones” por el organismo.

EL CASO QUE DESENCADENÓ EL CAMBIO

El detonante fue la consagración de Imane Khelif en París 2024, quien ganó la medalla de oro en boxeo en medio de una fuerte controversia. La atleta fue cuestionada por la presencia del gen SRY y niveles hormonales, lo que generó un debate global sobre la equidad en el deporte.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando la italiana Angela Carini abandonó su combate tras solo 46 segundos, asegurando que nunca había recibido golpes de tal intensidad. El episodio amplificó la discusión en redes sociales y medios internacionales.

Incluso figuras públicas como J. K. Rowling, Sergio Martínez y Javier Milei participaron del debate, lo que elevó aún más la visibilidad del caso.

LA POSTURA DEL COI

La presidenta del organismo, Kirsty Coventry, defendió la medida al señalar que “en algunos deportes no es seguro que varones biológicos compitan en categorías femeninas”. Además, remarcó que la nueva normativa fue desarrollada en base a criterios científicos y asesoramiento médico especializado.

El reglamento se aplicará en todas las disciplinas olímpicas organizadas por el COI, aunque no alcanzará a actividades recreativas o de base, donde se mantendrán criterios más flexibles.

Este cambio marca un antes y un después en la historia del deporte mundial y reabre el debate sobre inclusión, equidad y competencia en los Juegos Olímpicos.