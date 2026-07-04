    • 4 de julio de 2026 - 13:17

    La AFA implementará en el fútbol argentino las nuevas reglas que debutaron en el Mundial 2026

    Las modificaciones aprobadas por la IFAB comenzarán a aplicarse desde el Torneo Clausura e incluirán cambios en los saques de arco, laterales, sustituciones y el uso del VAR.

    Chiqui Tapia.

    Chiqui Tapia.

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    El fútbol argentino se prepara para una serie de cambios importantes en el reglamento. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que adoptará las Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), las mismas que se están utilizando en el Mundial 2026. La implementación será escalonada y comenzará con el inicio de los distintos torneos organizados por la entidad.

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    En la Liga Profesional, las nuevas disposiciones entrarán en vigencia desde la primera fecha del Torneo Clausura, que comenzará en la semana del 23 de julio. En tanto, para la Primera Nacional, Primera B, Primera C, Promocional Amateur, fútbol femenino, juveniles, infantiles y reservas, las modificaciones empezarán a regir desde la semana del 30 de julio.

    Entre las principales novedades figura una sanción más severa para quienes demoren la reanudación del juego. Si un equipo tarda más de cinco segundos en ejecutar un saque lateral, la posesión pasará automáticamente al rival. En el caso del saque de arco, la demora tendrá un castigo aún mayor: el adversario recibirá un tiro de esquina a su favor.

    Otra modificación apunta a reducir las pérdidas de tiempo en los cambios de jugadores. El futbolista reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si excede ese plazo sin una causa justificada, el jugador que debe ingresar tendrá que esperar un minuto antes de poder entrar al partido.

    También habrá cambios para las atenciones médicas. Cuando un futbolista solicite asistencia dentro del campo, deberá permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de poder regresar, salvo en las excepciones previstas por el reglamento, como golpes en la cabeza o lesiones de gravedad.

    En cuanto a la tecnología, el VAR ampliará su campo de intervención y podrá revisar decisiones vinculadas a segundas tarjetas amarillas y a la concesión de tiros de esquina, siempre que detecte un error claro y manifiesto del árbitro.

    Además, la Dirección Nacional de Arbitraje realizará jornadas de capacitación para árbitros, entrenadores y capitanes antes de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, con el objetivo de unificar criterios y facilitar la adaptación al reglamento.

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