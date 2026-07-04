La AFA implementará en el fútbol argentino las nuevas reglas que debutaron en el Mundial 2026

Las modificaciones aprobadas por la IFAB comenzarán a aplicarse desde el Torneo Clausura e incluirán cambios en los saques de arco, laterales, sustituciones y el uso del VAR.

El fútbol argentino se prepara para una serie de cambios importantes en el reglamento. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que adoptará las Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), las mismas que se están utilizando en el Mundial 2026. La implementación será escalonada y comenzará con el inicio de los distintos torneos organizados por la entidad.

En la Liga Profesional, las nuevas disposiciones entrarán en vigencia desde la primera fecha del Torneo Clausura, que comenzará en la semana del 23 de julio. En tanto, para la Primera Nacional, Primera B, Primera C, Promocional Amateur, fútbol femenino, juveniles, infantiles y reservas, las modificaciones empezarán a regir desde la semana del 30 de julio.

Entre las principales novedades figura una sanción más severa para quienes demoren la reanudación del juego. Si un equipo tarda más de cinco segundos en ejecutar un saque lateral, la posesión pasará automáticamente al rival. En el caso del saque de arco, la demora tendrá un castigo aún mayor: el adversario recibirá un tiro de esquina a su favor.

Otra modificación apunta a reducir las pérdidas de tiempo en los cambios de jugadores. El futbolista reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si excede ese plazo sin una causa justificada, el jugador que debe ingresar tendrá que esperar un minuto antes de poder entrar al partido.

También habrá cambios para las atenciones médicas. Cuando un futbolista solicite asistencia dentro del campo, deberá permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de poder regresar, salvo en las excepciones previstas por el reglamento, como golpes en la cabeza o lesiones de gravedad.