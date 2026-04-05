La arenga del capitán de la Selección argentina Lucas Ordoñez previo a la final: "Último esfuerzo muchachos"

El capitán de la Selección argentina de hockey sobre patines compartió un mensaje en redes en la previa del duelo ante Italia por la Copa de las Naciones.

Lucas Ordoñez, capitán de la Selección argentina de hockey sobre patines, publicó un mensaje de aliento dirigido a sus compañeros en la previa del decisivo encuentro ante Italia por la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux.

En la antesala de una nueva final internacional, Lucas Ordoñez, capitán de la Selección argentina de hockey sobre patines, publicó un mensaje de aliento dirigido a sus compañeros en la previa del decisivo encuentro ante Italia por la Copa de las Naciones que se disputa en Montreux.

El posteo del sanjuanino fue realizado este domingo durante la siesta suiza, horas antes del partido que definirá al campeón de la Copa de las Naciones de Montreux, a disputarse desde las 16:30 hora argentina /21.30 hora suiza) en la ciudad de Montreux.

El actual jugador del Benfica compartió una imagen junto a todo el plantel durante un paseo por la ciudad y dejó un mensaje cargado de motivación: “Último esfuerzo muchachos no cambio nada, como siempre, JUNTOS! Gracias animales por dejar todo por estos colores. Vamos Argentina carajo felices pascuas para todos!”.

El posteo de Lucas Ordoñez lucggghs La Selección argentina, vigente campeona del certamen, accedió a la final tras superar a Portugal en semifinales, mientras que el conjunto italiano hizo lo propio ante España.