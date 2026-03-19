La Bombonera avanza: aprobaron un paso clave para su ampliación

Boca Juniors dio un paso clave en la ampliación de La Bombonera , luego de que la CNRT aprobara el anteproyecto presentado por la dirigencia. Este avance, que se suma a avales previos, acerca al club al sueño de expandir su estadio.

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La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) analizó durante más de una semana planos, documentación técnica y condiciones de seguridad ferroviaria , especialmente en relación a las vías cercanas al estadio. Finalmente, otorgó el visto bueno al proyecto impulsado por la dirigencia xeneize.

Este aval se suma al ya otorgado por Ferrosur , lo que consolida el avance administrativo de una obra que apunta a llevar la capacidad del estadio a 84.500 espectadores , uno de los grandes anhelos de los hinchas de Boca Juniors.

El anteproyecto contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras , además de un puente elevado sobre las vías ferroviarias que conectará con el estadio. Estas modificaciones permitirán mejorar el acceso a la segunda, tercera y futura cuarta bandeja .

El desarrollo del plan también involucra a organismos como ADIFSA y la AABE , que deberán analizar la viabilidad del uso de terrenos y la infraestructura ferroviaria. Ambos entes cumplen un rol clave en la administración de espacios y obras públicas vinculadas al Estado.

Para conocer más sobre obras deportivas en Argentina, visitá este informe completo:

https://www.diariodecuyo.com.ar/deportes/estadios-argentinos-en-proceso-de-modernizacion-y-ampliacion

QUÉ FALTA PARA QUE COMIENCEN LAS OBRAS

En caso de obtener el aval de estos organismos, el proyecto deberá pasar por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la decisión final sobre la ampliación de La Bombonera.

Si todo avanza sin trabas, Boca Juniors podría iniciar las obras en 2026. Durante gran parte de la construcción, el equipo no deberá mudar su localía. Solo lo haría en la etapa final, cuando se intervenga el sector de plateas sobre calle Del Valle Iberlucea.

En ese escenario, se analizan alternativas como el Estadio Único de La Plata o el José Amalfitani para disputar los partidos como local.