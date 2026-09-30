La era post Messi arrancó en Córdoba: victoria, nueva capitanía y los primeros trazos del recambio de Scaloni

En el Mario Alberto Kempes, la Selección Argentina superó a Bolivia en un amistoso que marcó el inicio formal del camino hacia el Mundial 2030.

En una noche de sensaciones encontradas y clima de refundación en el Estadio Mario Alberto Kempes, la Selección Argentina dio su primer paso formal sin Lionel Messi en el horizonte cotidiano. El triunfo frente a Bolivia sirvió como excusa perfecta para ver en acción el borrador táctico de Lionel Scaloni de cara al ciclo de la Copa del Mundo 2030.

Desde los primeros minutos quedó clara la intención del cuerpo técnico de mover las fichas. Con el brazalete en el brazo de Cristian Cuti Romero, erigido oficialmente como el nuevo líder del vestuario, Argentina saltó al césped cordobés con una propuesta agresiva que buscó adueñarse del desarrollo desde la tenencia y la presión alta.

En el mediocampo, la conducción quedó a cargo de la frescura de Nico Paz y el despliegue de Alexis Mac Allister junto a Exequiel Palacios, mientras que Agustín Giay aprovechó la oportunidad por la banda derecha para mostrar credenciales en una posición resentida por ausencias y suspensiones. En el ataque, la principal confirmación conceptual fue el regreso de la dupla Lautaro Martínez - Julián Álvarez, una fórmula que sin Messi en cancha promete asentarse como el ataque titular de la Albiceleste.

El desarrollo del partido le permitió a Scaloni ensayar variantes tácticas en la segunda mitad, incluyendo minutos para jóvenes como Matías Soulé y Franco Mastantuono, ratificando el mensaje previo al partido: abrir el abanico para probar la profundidad del recambio generacional.

Aunque la cita formal para la despedida del astro rosarino será el próximo martes, la cita en Córdoba dejó un mensaje contundente. La Selección Argentina ya puso en marcha el motor hacia el futuro, asentada sobre sus columnas defensivas consolidadas y dándole pista a los nombres llamados a protagonizar la próxima década.