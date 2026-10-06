La familia de Messi vive con emoción su despedida de la Selección desde un palco del Monumental

Antonela Roccuzzo, Celia Cuccittini y uno de los hijos del capitán acompañaron al rosarino en una noche especial, marcada por los homenajes y la emoción.

En la previa del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, su familia disfrutó de la fiesta en uno de los palcos del Estadio Monumental. Antonela Roccuzzo, Celia Cuccittini y uno de los hijos del capitán estuvieron presentes para acompañarlo en una noche cargada de emoción.

Desde el palco asignado por River Plate, los familiares del futbolista pudieron observar los distintos shows musicales que se realizaron antes del amistoso entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Benín. También saludaron a los hinchas que se encontraban en las plateas del estadio.

Uno de los momentos más emotivos de la previa se produjo cuando Antonela se emocionó durante la proyección de un video de reconocimiento para Messi, preparado por la AFA especialmente para su despedida. Las imágenes repasaron algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del capitán con la camiseta argentina.

La familia acompañó a Messi en su última noche Messi y su familia viajaron especialmente desde Miami para participar de la despedida en el Monumental, mientras que otros de sus seres queridos llegaron desde Rosario para acompañarlo en esta jornada especial.

Antonela, Celia y uno de los hijos del futbolista fueron fotografiados desde el palco mientras seguían los homenajes y la celebración de los hinchas argentinos, que colmaron el estadio para acompañar al capitán en su última presentación con la Albiceleste.