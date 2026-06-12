La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anuló las dos sanciones que habían dejado a Pierre Gasly sin podio en el Gran Premio de Mónaco y restituyó al piloto de Alpine en el tercer lugar de la clasificación final.

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La decisión se conoció horas antes del inicio de la actividad del Gran Premio de Barcelona-Catalunya y modificó oficialmente el resultado de una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1.

Gasly había cruzado la meta en la tercera posición en Montecarlo, pero luego recibió dos penalizaciones de cinco segundos por supuesto exceso de velocidad en el pit lane. Con esas sanciones aplicadas a su tiempo final, el francés cayó al séptimo puesto.

Alpine presentó un recurso formal ante la FIA y logró que los comisarios aceptaran revisar el caso. La apelación se basó en nueva evidencia técnica aportada por Formula One Management (FOM), responsable del sistema de cronometraje.

Según se determinó en la revisión, el sistema utilizado para medir la velocidad en boxes recibió datos incorrectos sobre la distancia real del carril rápido del pit lane. Esa información provocó una sobrestimación de la velocidad del auto número 10 de Gasly y derivó en sanciones que finalmente fueron consideradas improcedentes.

En un comunicado, Alpine celebró la resolución y señaló: “Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro recurso tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana”.

“Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche n.º 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo”, agregó la escudería francesa. “Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche n.º 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo”, agregó la escudería francesa.

El equipo también agradeció a la FIA y a Formula One Management “su transparencia y cooperación” durante el proceso de revisión, y afirmó que ahora concentrará sus esfuerzos en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

La noticia fue celebrada por Alpine en sus redes sociales, donde difundió imágenes del abrazo entre Gasly y Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, tras confirmarse la restitución del podio. En el video también se observa la reacción del resto del equipo ante la decisión favorable.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, valoró la resolución antes de la primera práctica libre en Barcelona. “Queríamos claridad, la hemos tenido. Queríamos justicia y creemos que la hemos tenido”, expresó.

De todos modos, lamentó que el reconocimiento haya llegado después de la carrera. “Si pudiera elegir, preferiría tener el momento del podio que los puntos. Es una lástima para el equipo y para Pierre”, señaló.

Gasly había mostrado su frustración tras la carrera en Mónaco. “Estoy destrozado. Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que está aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos”, había dicho el piloto francés.

“Todos trabajamos muy duro para este podio, para momentos como este. Llevo 10 años en esto, tengo cinco podios en mi carrera. Duele cuando cruzas la línea del podio y entonces… no sé”, agregó.

Briatore también había cuestionado las sanciones después de la competencia. “Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”, sostuvo.

Con la corrección del resultado, Gasly alcanza los 35 puntos y se ubica en el octavo lugar del campeonato de pilotos. Alpine, en tanto, suma 50 unidades y se mantiene en la quinta posición del campeonato de constructores.

El caso también abrió un debate dentro de la Fórmula 1 por la uniformidad en la aplicación de las sanciones. En Mónaco hubo varios pilotos penalizados por supuestos excesos de velocidad en boxes, aunque algunos cumplieron la sanción durante la carrera y no pueden recuperar el tiempo perdido de la misma manera.

La FIA admitió que el sistema de control no tuvo una falla operativa, pero sí trabajó con datos inexactos sobre la distancia del pit lane. Esa diferencia fue suficiente para alterar la medición de velocidad y cambiar el resultado deportivo de Gasly.

Con la clasificación de Mónaco finalmente corregida, Alpine buscará aprovechar el impulso anímico en Barcelona-Catalunya, donde intentará consolidar el rendimiento de sus dos autos tras una de las resoluciones más comentadas de la temporada.